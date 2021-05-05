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05.05.2021 15:38
Рубрика: Экономика

В России состоится первый Российский туристический форум "Путешествуй!"

11-13 июня в Москве (ВДНХ, павильон № 55) состоится первый Российский туристический форум "Путешествуй!". Мероприятие проводится с целью раскрыть туристический потенциал страны, презентовать национальные брендовые маршруты и новые форматы отдыха, которые получили мощный импульс к развитию за прошедший год.

В рамках Форума будут представлены успешные проекты в области караванинга, кемпинга, глэмпинга, автотуризма, экопоходов, а также гастрономические туры в регионы России, возможности образовательного и медицинского туризма. Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Мероприятие состоится при поддержке Русского географического общества.

"Прошедший год позволил нам увидеть тему внутреннего туризма совершенно с новой стороны, а сложившиеся условия дали возможность отрасли проявить свой потенциал по максимуму. Россия продемонстрировала, что отдых внутри страны не уступает заграничным курортам, но есть еще множество вопросов и важных тем для обсуждения с целью дальнейшего совершенствования этого направления. Поэтому мы рады объявить о подготовке первого Российского туристического форума "Путешествуй!", в котором примут участие ведущие эксперты отрасли, представители власти, бизнеса и интернет-сферы. Мы хотим сделать отдых в стране доступнее и интереснее, делиться опытом друг с другом и перенимать удачные практики", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В мероприятии примут участие более 30 000 человек. Насыщенная деловая программа Форума включает специальные сессии по актуальным вопросам туристической повестки, круглые столы по развитию отдельных видов туризма, сессии регионов с презентациями их туристского потенциала, новых и популярных маршрутов и сервисов, а также вариантов сотрудничества с туроператорами и перевозчиками.

В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по созданию успешных маркетинговых продуктов и встречи с топовыми тревел-блогерами. Интерактивная экспозиция позволит посетителям окунуться в мир путешествий: слиться с природой в глэмпинге, отдохнуть после долгой дороги в комфортном автодоме, пройти или проехать по новому брендовому маршруту.

Возможность продемонстрировать потенциал российских регионов будет у участников еще до начала Форума: в официальных социальных сетях события запущен нетривиальный творческий конкурс. Любой желающий может создать фото- или видеорепортаж о своем регионе, выложить в социальных сетях с необходимыми отметками и выиграть полезные призы для путешествий и проведения съемок, а также представить свой проект на площадке Форума в Москве. В качестве жюри выступят ведущие российские блогеры. Заявки принимаются до 1 июня.

Участие в мероприятии - бесплатное. Необходима регистрация на официальном сайте Форума: rustravelforum.com.

Официальные социальные сети Российского туристического форума "Путешествуй!":

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