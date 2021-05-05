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05.05.2021 09:55
Рубрика: В мире

В Швеции признали свой ледокольный флот безнадежно устаревшим

Текст: Надежда Ермолаева

Шведский ледокольный флот безнадежно устарел и работает в долг. Об этом заявили в Морской администрации Швеции.

Фото: iStock
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Чиновники предупредили, что теперь ледоколы, которым уже исполнилось по 50 лет, работают с риском аварий и несчастных случаев. И призвали власти как можно скорее решить вопрос с финансированием для приобретения новых судов.

В настоящее время в Швеции есть пять ледоколов. Стоимость новых оценивается в 1,4 миллиарда крон каждый. Однако до сих пор власти не включили строительство ледокольных судов в новый законопроект об инфраструктуре. По мнению Ассоциации работодателей, устаревшие ледоколы создают угрозу круглогодичной работе судоходства.

В мире Европа Швеция

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