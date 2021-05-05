В Швеции признали свой ледокольный флот безнадежно устаревшим

Шведский ледокольный флот безнадежно устарел и работает в долг. Об этом заявили в Морской администрации Швеции.

Чиновники предупредили, что теперь ледоколы, которым уже исполнилось по 50 лет, работают с риском аварий и несчастных случаев. И призвали власти как можно скорее решить вопрос с финансированием для приобретения новых судов.

В настоящее время в Швеции есть пять ледоколов. Стоимость новых оценивается в 1,4 миллиарда крон каждый. Однако до сих пор власти не включили строительство ледокольных судов в новый законопроект об инфраструктуре. По мнению Ассоциации работодателей, устаревшие ледоколы создают угрозу круглогодичной работе судоходства.