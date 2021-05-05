В США чернокожему работнику присудили компенсацию в 546 тысяч долларов

Чернокожий Джон Кристофер Смит, которого белый менеджер ресторана в Южной Каролине заставлял работать более 100 часов в неделю без оплаты, имеет право на возмещение ущерба в размере 546 тысяч долларов США, постановил федеральный суд США. Пострадавший подвергался словесному и физическому насилию со стороны 56-летнего Бобби Пола Эдвардса, управляющего рестораном в городе Конвей, сообщает портал ibtimes.com.

Эдвардса, приговоренного в 2019 году к 10 годам лишения свободы за принудительный труд, первоначально обязали выплатить Смиту 273 тысячи долларов. Но апелляционный суд 4-го округа постановил, что окружной суд округа Южная Каролина не принял во внимание федеральные законы о труде при вынесении первоначального решения. Эдвардс признал себя виновным в порабощении 43-летнего Смита в течение пяти лет до 2014 года в кафетерии J&J Cafeteria.

"Минимальная заработная плата и компенсация за сверхурочную работу должны выплачиваться по мере ее выполнения, чтобы работник получал положенную компенсацию без задержек. Когда работодатель не выплачивает эти суммы, работник несет убытки, которые включают потерю возможности пользоваться этими деньгами в период задержки", - пришел к выводу апелляционный суд.

По данным телеканала CNN, Смит, страдающий умственной отсталостью, начал работать в ресторане в 1990 году в качестве мойщика посуды на полставки, когда ему было 12 лет. В течение первых 19 лет работы в ресторане ему "всегда платили за его труд" до тех пор, пока Эдвардс не занял пост управляющего в сентябре 2009 года. Смита переселили в небольшую квартиру рядом с кафетерием и заставили работать более 100 часов в неделю без оплаты и выходных.