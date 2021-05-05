Новости

На станции Петухово сошли с рельсов три груженых щебнем вагона 08:29
Тюменские онкологи впервые провели стентирование верхней полой вены 08:20
В Калифорнии неизвестный напал с ножом на двух азиаток 08:04
Нетаньяху не смог сформировать правительство в Израиле 07:45
Число жертв при обрушении метромоста в Мехико выросло до 25 07:36
В США зафиксированы самые низкие темпы рождаемости за последние 50 лет 07:20
Более 30 работающих в Южной Корее россиян заразились коронавирусом 06:35
Британцам старше 50 лет предложат третью дозу вакцины от COVID-19 06:04
Аукцион Sotheby's впервые введет оплату криптовалютой на торгах 05:58
ПВО Сирии уничтожили часть выпущенных по Латакии израильских ракет 05:26
Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19 05:05
Сирия сообщила об атаке Израиля по гражданским объектам 04:59
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма 04:38
Дональд Трамп вернулся в интернет 04:05
В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве до плюс 22 градусов 03:21
Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при крушении метро 03:10
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей 03:08
Пушков: У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики 02:50
Экс-полицейский Шовин попросил о новом судебном разбирательстве 02:40
В Роспотребнадзоре рассказали о правильной гигиене рук 02:15
В Гидрометцентре не исключили кратковременный дождь в Москве 9 мая 01:33
Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая 00:48
Путин объявил благодарность сотрудникам Центра Гамалеи за создание вакцины 04.05.2021
Бельгийский фермер передвинул мешавшую его трактору границу с Францией 04.05.2021
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с COVID-19 посмертно 04.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 07:20
Рубрика: В мире

В США зафиксированы самые низкие темпы рождаемости за последние 50 лет

Текст: Максим Макарычев
Согласно отчету Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уровень рождаемости в Америке упал в 2020 году по сравнению с предыдущим годом на 4 процента. Это крупнейшее падение за почти 50 лет. В документе, который должен быть опубликован в среду, говорится, что снижение отмечается почти во всех возрастных группах.
Фото: AP Photo/Eric Gay Фото: AP Photo/Eric Gay
Фото: AP Photo/Eric Gay

В течение многих лет рождаемость падала среди молодых женщин, так как многие из них не хотели рано заводить ребенка. Уровень рождаемости среди женщин в возрасте от 30 до 40 лет, которые в молодом возрасте делали карьеру, наоборот, постепенно рос, однако замедлился во время пандемии в прошлом году, отмечает The Guardian. Когда-то Соединенные Штаты были одной из немногих развитых стран с коэффициентом рождаемости выше 2,1 ребенка на женщину, что гарантировало: у каждого поколения американцев будет достаточно детей, чтобы заменить себя. Но этот показатель снижался более 10 лет и в прошлом году упал до отметки 1,6 - самый низкий уровень за всю историю наблюдений.

Фото: iStock
Биолог связала снижение рождаемости в США с пандемией коронавируса

"Тот факт, что вы наблюдаете снижение рождаемости даже среди матерей старшего возраста, весьма поразителен", - сказал ведущий автор исследования Брэди Гамильтон из CDC. По оценкам экспертов, цифры говорят о том, что у нынешнего поколения американцев не будет достаточно детей, чтобы заменить себя. Отчет CDC основан на анализе более 99% свидетельств о рождении, выданных в прошлом году. Полученные данные перекликаются с недавним анализом Associated Press. Журналисты агентства изучили цифры за 2020 год. Оказалось, что в 25 штатах во время пандемии рождаемость снизилась в разы. Беспокойство по поводу COVID-19, его влияния на экономику и здоровье, вероятно, заставило многих принять решение отложить рождение ребенка на потом.

В отчете CDC приводится ряд любопытных статистических показателей. Так, в прошлом году в США родилось около 3,6 миллиона младенцев. А в 2019 году было 3,75 миллиона. Бэби-бум регистрировался в США в 2007 году - тогда на свет появились 4,3 миллиона младенцев.

Тем временем

По данным министерства здравоохранения Мали, уроженка этой страны родила девять младенцев. В марте врачи заявили, что Халима Сиссе будет многодетной матерью, но ей нужна дополнительная медицинская помощь. Тогда лидер страны Бах Ндау распорядился отправить женщину в Марокко, где она родила пятерых девочек и четырех мальчиков. Они должны вернуться домой через несколько недель.

В мире США

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки
Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19
Нештрафуемый порог превышения скорости снова предложено снизить
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета