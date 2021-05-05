В США зафиксированы самые низкие темпы рождаемости за последние 50 лет

Согласно отчету Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уровень рождаемости в Америке упал в 2020 году по сравнению с предыдущим годом на 4 процента. Это крупнейшее падение за почти 50 лет. В документе, который должен быть опубликован в среду, говорится, что снижение отмечается почти во всех возрастных группах.

В течение многих лет рождаемость падала среди молодых женщин, так как многие из них не хотели рано заводить ребенка. Уровень рождаемости среди женщин в возрасте от 30 до 40 лет, которые в молодом возрасте делали карьеру, наоборот, постепенно рос, однако замедлился во время пандемии в прошлом году, отмечает The Guardian. Когда-то Соединенные Штаты были одной из немногих развитых стран с коэффициентом рождаемости выше 2,1 ребенка на женщину, что гарантировало: у каждого поколения американцев будет достаточно детей, чтобы заменить себя. Но этот показатель снижался более 10 лет и в прошлом году упал до отметки 1,6 - самый низкий уровень за всю историю наблюдений.

"Тот факт, что вы наблюдаете снижение рождаемости даже среди матерей старшего возраста, весьма поразителен", - сказал ведущий автор исследования Брэди Гамильтон из CDC. По оценкам экспертов, цифры говорят о том, что у нынешнего поколения американцев не будет достаточно детей, чтобы заменить себя. Отчет CDC основан на анализе более 99% свидетельств о рождении, выданных в прошлом году. Полученные данные перекликаются с недавним анализом Associated Press. Журналисты агентства изучили цифры за 2020 год. Оказалось, что в 25 штатах во время пандемии рождаемость снизилась в разы. Беспокойство по поводу COVID-19, его влияния на экономику и здоровье, вероятно, заставило многих принять решение отложить рождение ребенка на потом.

В отчете CDC приводится ряд любопытных статистических показателей. Так, в прошлом году в США родилось около 3,6 миллиона младенцев. А в 2019 году было 3,75 миллиона. Бэби-бум регистрировался в США в 2007 году - тогда на свет появились 4,3 миллиона младенцев.

Тем временем

По данным министерства здравоохранения Мали, уроженка этой страны родила девять младенцев. В марте врачи заявили, что Халима Сиссе будет многодетной матерью, но ей нужна дополнительная медицинская помощь. Тогда лидер страны Бах Ндау распорядился отправить женщину в Марокко, где она родила пятерых девочек и четырех мальчиков. Они должны вернуться домой через несколько недель.