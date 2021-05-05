В Турции задержали устроивших обнаженную фотосессию украинок

В Турции задержали гражданок Украины за фотографии в обнаженном виде, которые были сделали на яхте в море. Об этом сообщает pavlovsky.news.

По словам одной из девушек, их запечатлели за процессом съемки с другого судна. Информация попала в турецкие СМИ, после чего иностранок арестовала и допросила полиция, а затем отпустила.

При этом, по данным турецкого издания lidergazete.com, на яхте, где производилась съемка, было двое мужчин и шесть женщин. Особую реакцию инцидент вызвал в связи с тем, что сейчас у мусульман месяц Рамадан.

Ранее похожая ситуация произошла в Дубае. Тогда в одном из высотных зданий города 12 украинских моделей, находясь на балконе, приняли участие в обнаженной фотосессии. Впоследствии их задержали и выслали из страны.