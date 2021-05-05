Россияне снова смогут подать документы на визу Испании и Болгарии

Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу Шенгенских виз, а болгарские консульские службы на территории РФ уже принимают документы и выдают визы россиянам.

"С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)", - говорится в сообщении на сайте испанского генконсульства в Москве.

Однако даже получив визу, заявители не могут попасть в Испанию или другие страны Шенгена, пока действуют ограничения на въезд в ЕС и шенгенскую зону из третьих стран, отмечается в сообщении. Визы будут выдаваться с 1 июня.

Тем временем болгарские консульские службы в России уже принимают документы и выпускают визы для граждан РФ. Как передает ТАСС со ссылкой на болгарский МИД, компания VFS Global, в которую входят 59 визовых центров в России, также принимает документы на болгарские визы. При этом появившееся ранее сообщение визового центра Болгарии в Москве о том, что консульство страны в российской столице начнет принимать документы на визы не ранее 17 мая, не соответствует действительности, заявили в МИД Болгарии.