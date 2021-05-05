Во Франции десятки людей могут получить третью дозу вакцины от коронавируса

Третий укол вакциной от коронавируса может стать реальностью во Франции. Как пишет Le Figaro, несколько десятков людей в местечке Сан-Сере в Окситании получили неправильную дозу препарата при первой прививке, она оказалась меньше положенной. И теперь врачи думают, что же с ними делать, считать их прошедшими полный курс вакцинации после второго укола или нет. Чтобы исправить собственную оплошность, медики могут вколоть им третью дозу вакцины.

"Из 238 пациентов 91, вероятно, получил недостаточную дозу вакцины. Эта инъекция безвредна для здоровья, но их курс вакцинации может быть неполным ", - отметили в местном медицинском центре. Всех пациентов уже предупредили о произошедшем и теперь приглашают пройти серологическое исследование. "Этот анализ позволит точно измерить концентрацию антител. В зависимости от индивидуальных результатов, некоторым пациентам будет предложена новая инъекция", - заявили в больнице, добавив, что таким образом ряд людей получит по три дозы вакцины.

Как напомнил представитель местной клиники, вакцина поставляется в концентрированном виде и ее необходимо разбавлять перед тем, как сделать укол. Иногда это приводит к ошибкам. Так, в Сан-Сере вакцину слишком сильно разбавили.

Стоит отметить, что ранее в нескольких городах Франции люди и вовсе получали физиологический раствор вместо вакцины.

Тем временем в Британии предлагают осенью начать делать третий укол вакцины всем лицам, старше 50 лет. Как пишет The Times, это позволит продлить сроки, на которые организм человека получает иммунитет от коронавируса, и тем самым предотвратить очередной пик заболеваемости на Рождество.