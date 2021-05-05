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05.05.2021 12:12
Рубрика: В мире

Во Франции десятки людей могут получить третью дозу вакцины от коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Третий укол вакциной от коронавируса может стать реальностью во Франции. Как пишет Le Figaro, несколько десятков людей в местечке Сан-Сере в Окситании получили неправильную дозу препарата при первой прививке, она оказалась меньше положенной. И теперь врачи думают, что же с ними делать, считать их прошедшими полный курс вакцинации после второго укола или нет. Чтобы исправить собственную оплошность, медики могут вколоть им третью дозу вакцины.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Из 238 пациентов 91, вероятно, получил недостаточную дозу вакцины. Эта инъекция безвредна для здоровья, но их курс вакцинации может быть неполным ", - отметили в местном медицинском центре. Всех пациентов уже предупредили о произошедшем и теперь приглашают пройти серологическое исследование. "Этот анализ позволит точно измерить концентрацию антител. В зависимости от индивидуальных результатов, некоторым пациентам будет предложена новая инъекция", - заявили в больнице, добавив, что таким образом ряд людей получит по три дозы вакцины.

Как напомнил представитель местной клиники, вакцина поставляется в концентрированном виде и ее необходимо разбавлять перед тем, как сделать укол. Иногда это приводит к ошибкам. Так, в Сан-Сере вакцину слишком сильно разбавили.

Стоит отметить, что ранее в нескольких городах Франции люди и вовсе получали физиологический раствор вместо вакцины.

Тем временем в Британии предлагают осенью начать делать третий укол вакцины всем лицам, старше 50 лет. Как пишет The Times, это позволит продлить сроки, на которые организм человека получает иммунитет от коронавируса, и тем самым предотвратить очередной пик заболеваемости на Рождество.

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

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