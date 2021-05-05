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05.05.2021 18:28
Рубрика: В мире

Вокруг личности Наполеона в год 200-летия его смерти разгорелись споры

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
200 лет тому назад, 5 мая 1821 года, на острове Святой Елены скончался Наполеон I. К этой дате в Париже устроены две экспозиции: одна - в музее Армии о последних днях императора в изгнании, другая - в центре науки Ля Вилетт, где собраны реликвии, произведения искусства, связанные с его именем.
Фото: Станислав Панов/АСС Фото: Станислав Панов/АСС
Фото: Станислав Панов/АСС

До недавнего времени не было ясности по поводу того, каким может быть участие Эмманюэля Макрона в юбилейных мероприятиях. Надо ли просто "отметить" дату или же все-таки устроить "чествование" Бонапарта? В конце концов, было решено, что нынешний хозяин отдаст дань "уважения памяти" личности, которую французы, что подтверждается многочисленными опросами, считают самой выдающейся за всю многовековую историю страны.
Споры о Наполеоне не утихают через 200 лет после его смерти

В итоге хозяин Елисейского дворца выступил с речью в Институте Франции, объединяющем пять национальных Академий, а в Доме Инвалидов возложил венок у саркофага из красного парфира, где покоится прах императора, доставленный на родину спустя 20 лет после смерти. Тем самым нынешний глава Пятой Республики - а он никогда не скрывал симпатии к Наполеону - не последовал примеру двух его предшественников - Жака Ширака и Франсуа Олланда. Оба в свое время проигнорировали значимые события, связанные с его именем, в том числе 200-летнюю годовщину победы в битве при Аустерлице.

Надо сказать, что президентский демарш вызвал здесь неоднозначную реакцию. Дело в том, что до сих пор Францию раздирают ожесточенные споры: кем же для страны был Бонапарт? Одни превозносят его вклад в строительство французской государственности. А это Гражданский кодекс, являющийся по сей день основой правовой системы, создание таких структур, как Банк Франции, Счетная палата, Кассационный суд. При нем же было введено административное деление на департаменты, появились префектуры, как представительства центральной власти на местах. Они также превозносят полководческий гений "великого корсиканца", выигравшего десятки сражений и захватившего почти всю Европу, пока не совершил роковую ошибку, в чем позже признался, напав на Россию, что привело к гибели его империи.

Другие, особенно, левые, считают его "чудовищем", тираном, из-за которого в завоевательных войнах сложил головы цвет нации - свыше миллиона солдат и офицеров, нанеся, таким образом, невосполнимый ущерб демографии страны. Более того, в итоге были потеряны все территориальные приобретения.

Однако сейчас на первый планы вышла другая "модная" тема - так называемая "культура отмены", что накатилась на Европу из США. Под ее мутную волну, спровоцированную движением BLM "Жизни черных имеют значение", и попал Наполеон.

Фото: STEPHANE MAHE / AFP
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Что ему ставится в вину? То, что весной 1802 года отменил акт о ликвидации рабства, принятого по следам Французской революции и относящегося исключительно к островным владениям в Карибском регионе, что ранее захватила Англия - тогдашний заклятый враг французов. Кстати, работорговля в колониях была запрещена самим Наполеоном спустя 13 лет в 1815 году во время "100 дней", когда он вернулся из первой ссылки на острове Эльба. Так вот, первые залпы по императору были произведены на страницах "NewYork Times" профессором Виргинского университета Марлин Даут. Эта дама с гаитянскими корнями раскритиковала французов за недостаточную борьбу с "наследием колонизаторов" и любовь к Бонапарту, которого она назвала "белым расистом".

Во Франции примерно в таком же духе высказался академик Луи-Жорж Тин, известный как борец за права темнокожего населения. По его словам, "чтить память Наполеона - это значит извинять его преступления". А политолог Франсуаза Вержес, которая до недавнего времени возглавляла Национальный комитет по истории рабства, назвала императора "деспотом, милитаристом, колонизатором" и настаивала на том, чтобы именно таким он должен остаться в представлении французов. Еще дальше пошел мэр нормандского города Руана социалист Николя Мейер-Россиньоль. По примеру американских активистов BLM он намеревается в своем городе демонтировать конную статую императора, а не этом месте поставить памятник недавно скончавшейся феминистке Жизель Халими.

Ослабнут ли атаки новоявленных моралистов на Наполеона? Вряд ли, если не получат отпор со стороны тех, кто чтит наследие великого француза, реформировавшего свою страну и по сей день вызывающего огромный интерес в мире.

В мире Европа Франция

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