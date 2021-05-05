ВТО призвала увеличить поставки вакцин от COVID-19 из РФ, КНР и Бразилии

Восстановление глобальной экономики после пандемии может быть устойчивым только в случае обеспечения равного доступа в мире к средствам терапии и диагностики. Такое мнение высказала гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. По ее словам, страны, которые заказали вакцин от COVID-19 больше, чем им на самом деле требуется, должны поделиться с другими. То же касается и крупных производителей препаратов.

"Такие страны, как Россия, Китай, Бразилия и Куба, у которых есть вакцины в разработке или которые уже делятся их вакцинами с другими, должны рассмотреть пути увеличения поставок, чтобы мы могли расширить объем вакцин в мире", - приводит ее слова ТАСС.

Оконджо-Ивеала отметила, что нужно сократить количество экспортных ограничений и запретов, которые мешают борьбе с коронавирусом. В то же время число таких препятствий уже упало со 109 до 51.