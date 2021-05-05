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05.05.2021 19:54
Рубрика: Происшествия

Заключенные получат возможность отправлять электронные письма

Текст: Владислав Куликов

Правительство России утвердило концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Помимо прочего, документ предполагает смягчение некоторых правил для заключенных: количество разрешенных свиданий с родственниками может быть увеличено, также предполагается увеличить и количество разрешенных посылок. Будет упрощена и передача книг.

Перечень платных услуг для заключенных в СИЗО будет расширен

"В целях обеспечения порядка и условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы предполагается принятие дополнительных мер, предусматривающих: увеличение количества свиданий осужденных с родственниками, увеличение количества посылок, разрешенных к получению", - сообщается в документе.

Кроме того, предполагается увеличить число телефонных разговоров, оптимизировать перечень товаров и продуктов, разрешенных заключенным, упростить передачу книг, а также планируется предусмотреть право на отправку и получение электронных писем.

Естественно, заключенные не получат доступ к интернету. Но, возможно, они смогут набирать их на электронных устройствах, не подключенных к Сети, а потом передавать их на сервер казенного дома. Конкретные детали проекта еще прорабатываются. Но родственники заключенных уже могут отправить письма в тюрьмы через систему ФСИН-письмо.

Также концепция предполагает "обеспечение приватности при установлении санузлов во всех учреждениях УИС".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство

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