Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 114-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4257; 2015, N 48, ст. 6723; 2017, N 50, ст. 7563) следующие изменения:

1) абзац четвертый части шестой статьи 361 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных округов";

2) в части четвертой статьи 40:

а) абзац первый после слова "самоуправления" дополнить словами "муниципального округа,";

б) абзац второй после слова "библиотек" дополнить словом "муниципального,";

в) абзац третий после слова "жителей" дополнить словом "муниципального,";

г) абзац четвертый после слова "собственности" дополнить словом "муниципального,", слова "на территории городского округа" заменить словами "на территориях муниципального, городского округа";

д) абзац пятый после слов "промыслов в" дополнить словом "муниципальном,".

Статья 2

Абзац восьмой пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 23, ст. 2774; 2020, N 52, ст. 8609) изложить в следующей редакции:

"Органы местного самоуправления муниципальных округов, городских округов могут присваивать ведущей универсальной библиотеке соответствующего муниципального округа, городского округа статус центральной библиотеки муниципального округа, центральной городской библиотеки.".

Статья 3

Абзац шестой части первой статьи 11 Федерального закона от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2965; 2013, N 27, ст. 3477) после слов "органы местного самоуправления муниципальных районов," дополнить словами "органы местного самоуправления муниципальных округов,".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2014, N 43, ст. 5799; N 49, ст. 6928; 2018, N 32, ст. 5133) следующие изменения:

1) подпункт 31 статьи 93 после слова "поселений" дополнить словами ", муниципальных округов";

2) пункт 9 статьи 11 после слов "орган местного самоуправления поселения," дополнить словами "муниципального округа,".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2013, N 7, ст. 611; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 22, ст. 3097; 2017, N 25, ст. 3596; 2018, N 1, ст. 19) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 4 после слов "муниципальных районов," дополнить словами "муниципальных округов,";

б) часть 5 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

2) часть 1 статьи 13 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

3) пункт 2 части 1 статьи 18 после слов "муниципального района" дополнить словами ", муниципального округа".

Статья 6

Часть 11 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 17, ст. 1755; 2009, N 29, ст. 3615; 2013, N 27, ст. 3459; 2019, N 22, ст. 2663) после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных округов,".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 2014, N 19, ст. 2289; N 30, ст. 4257; 2017, N 50, ст. 7563; 2018, N 27, ст. 3953; N 32, ст. 5122; 2019, N 25, ст. 3160; N 30, ст. 4134; N 52, ст. 7833; 2020, N 17, ст. 2725) следующие изменения:

1) пункт 1 части 3 статьи 7 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов";

2) в статье 9:

а) наименование после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов";

б) в части 1:

абзац первый после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов";

пункт 6 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

в) часть 4 после слов "местного самоуправления" дополнить словами "муниципальных округов и";

3) часть 6 статьи 22 после слов "муниципальным районом" дополнить словами ", муниципальным округом";

4) в статье 40:

а) в части 2 после слов "в составе" дополнить словами "муниципального или", слова "между городскими округами, между поселением и городским округом" заменить словами "между муниципальными округами, между городскими округами, между муниципальным округом и городским округом, между поселением и муниципальным округом или городским округом";

б) часть 3 после слов "муниципального района" дополнить словами ", муниципального округа";

5) часть 5 статьи 63 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов", после слов "муниципального района" дополнить словами ", муниципального округа";

6) часть 3 статьи 89 после слов "муниципальных районах" дополнить словом ", муниципальных";

7) в статье 952:

а) пункт 3 части 2 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов";

б) часть 21 после слов "муниципального района" дополнить словами ", муниципального округа";

в) часть 15 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов";

8) в статье 98:

а) пункт 5 части 19 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов";

б) пункт 4 части 23 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов";

в) пункт 1 части 26 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов";

г) часть 28 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 39; N 24, ст. 3398) следующие изменения:

1) подпункт "а" пункта 1 части 2 статьи 12 после слова "поселений," дополнить словами "генеральные планы муниципальных округов,";

2) часть 1 статьи 19 после слова "самоуправления" дополнить словами "муниципального округа,".

Президент Российской Федерации В. Путин