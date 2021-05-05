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5 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 137-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"

Дата подписания 30 апреля 2021 г.
Опубликован 5 мая 2021 г.

Принят Государственной Думой 22 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1999, N 18, ст. 2211; 2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6242; 2009, N 23, ст. 2761; N 52, ст. 6443; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2017, N 31, ст. 4784; 2018, N 41, ст. 6190; 2020, N 31, ст. 5027) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 3 слова "выходного пособия и сохраняемого среднего заработка" заменить словами "выходного пособия и среднего месячного заработка за период трудо- устройства и (или) единовременной компенсации";

2) в абзаце втором пункта 4 статьи 29 слова ", в период, в течение которого за ними по последнему месту работы (службы) сохраняется средняя заработная плата (с зачетом выходного пособия)" заменить словами ", в период, в течение которого им по последнему месту работы (службы) были выплачены выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства и (или) едино- временная компенсация";

3) в абзаце втором пункта 3 статьи 31 слова "в период, в течение которого за ними по последнему месту работы (службы) сохраняется средняя заработная плата (с зачетом выходного пособия)" заменить словами "в период, в течение которого им по последнему месту работы (службы) были выплачены выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства и (или) едино- временная компенсация".

Президент Российской Федерации В. Путин