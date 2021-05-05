Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 9 Жилищного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года
Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года
Статья 1
Внести в статью 4 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147) следующие изменения:
1) слово "Если" заменить словами "1. Если";
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.".
Статья 2
Внести в статью 9 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14) следующие изменения:
1) слово "Если" заменить словами "1. Если";
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.".
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин