Женщина из Мали родила 9 детей за раз

Женщина из Мали родила девять детей за раз - пять девочек и четыре мальчика. Как сообщает минздрав страны, мать и новорожденные чувствуют себя хорошо.

По данным агентства France-Presse, новоиспеченной матери 25 лет. Ее зовут Халима Сиссе. Детей она родила путем кесарева сечения в марокканской клинике, куда была переведена по указу президента Мали Ба Ндау после двухнедельного пребывания в малийской столичной больнице.

Как следует из сообщения минздрава в Facebook, по результатам УЗИ ожидалось, что женщина родит семь детей. Глава ведомства Фанта Сиби поздравила медработников обеих стран, чей "профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности".

Ожидается, что Сиссе и дети вернутся в Мали уже через несколько недель.