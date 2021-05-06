Абрамченко назвала срок разработки планов ликвидации опасных предприятий

Правительство вместе с представителями бизнеса доработало схему реализации ответственности владельцев опасных объектов за ликвидацию накопленного вреда экологии. Совещание по проекту закона "имени Усолья" провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Регулирование станет практически новой вехой в экологической истории страны, - сказала Виктория Абрамченко. - Мы должны поменять сознание, при котором можно было просто бросить свое предприятие с опасными отходами и возложить бремя ликвидации на плечи налогоплательщиков. Переходим к практическому применению принципа "намусорил - убери за собой".

Появилась контрольная точка - пять лет до времени завершения эксплуатации промышленных площадок и цехов химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов I и II класса опасности, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Если отчуждение произойдёт более чем за пять лет до конца эксплуатации объекта, то новый собственник должен представить документы, подтверждающие его финансовую устойчивость, если же менее чем за пять лет, то владелец помимо финансового обеспечения обязан иметь план по ликвидации, на которое получено положительное заключение экологической экспертизы, сообщили на совещании.

В план мероприятий по ликвидации будет включена сметная стоимость ликвидационных мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает в себя независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме.

Законопроект закрывает лазейки, которые бы позволяли прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде, отметила Виктория Абрамченко. Также она добавила, что документ содержит положение по окраске экологических платежей, о которой сказал президент в Послании к Федеральному собранию. Собранные платежи будут использованы для финансирования ликвидации накопленного вреда или природоохранных мероприятий.

"Нельзя будет через фирмы-однодневки уходить от ответственности, - подчеркнула вице-премьер. - Каждый новый собственник должен будет понимать, что покупает "сложный" объект с накопленным экологическим вредом, который нужно самостоятельно ликвидировать".

Законопроект предусматривает ответственность за неисполнение его требований: компенсационный платёж в размере стоимости ликвидационных мероприятий, уточнил Александр Козлов.

"В случае если этого не произойдет, то будет приостановлена выплата дивидендов до момента уплаты компенсационного платежа, либо предоставления плана мероприятий по ликвидации нанесённого вреда, - добавил глава Минприроды. - Все эти действия - только в судебном порядке".

Представитель РСПП на совещании отметил, что Минприроды при доработке законопроекта удалось соблюсти баланс интересов государства и бизнеса, выработать оптимальные решения спорных моментов.