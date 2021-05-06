Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 136-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 443-Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008; 2019, N 30, ст. 4129; N 31, ст. 4457) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Сведения об адресах, содержащиеся в государственном адресном реестре, должны соответствовать муниципальным правовым актам, нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, документам, принятым организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", а также установленным Правительством Российской Федерации правилам присвоения, изменения, аннулирования адресов, в том числе требованиям к структуре адреса.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах обеспечивают орган местного самоуправления, орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя либо организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", разместившие такие сведения. За неразмещение либо несвоевременное размещение сведений об адресах в государственном адресном реестре, размещение недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений об адресах в государственном адресном реестре, несвоевременное устранение выявленных оператором федеральной информационной адресной системы несоответствий, указанных в части 4 статьи 7 и части 6 статьи 9 настоящего Федерального закона, либо несвоевременное направление оператору федеральной информационной адресной системы указанного в части 5 статьи 7 настоящего Федерального закона мотивированного уведомления об отсутствии несоответствий должностные лица органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя либо организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", уполномоченные на выполнение указанных действий, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

2) пункт 2 части 3 статьи 5 дополнить словами "и в сроки, определенные установленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов";

3) в статье 7:

а) часть 3 дополнить словами ", включая проверку достоверности, полноты и актуальности этих сведений";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае выявления оператором федеральной информационной адресной системы несоответствия содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах муниципальным правовым актам, нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, документам, принятым организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", а также установленным Правительством Российской Федерации правилам присвоения, изменения, аннулирования адресов, в том числе требованиям к структуре адреса, оператор федеральной информационной адресной системы направляет в орган местного самоуправления, орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя либо в организацию, признаваемую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", разместившие соответствующую информацию, уведомление о выявленных несоответствиях и необходимости их устранения.";

4) в статье 8:

а) в части 2 второе предложение исключить;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Органами государственной власти, органами местного самоуправления, организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", при написании адреса обеспечивается соблюдение установленных Правительством Российской Федерации требований к структуре адреса.";

5) в статье 9:

а) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", обязана разместить ранее не размещенные в государственном адресном реестре сведения об адресах, присвоенных объектам адресации со дня вступления в силу Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково".";

б) часть 6 после слов "орган местного самоуправления" дополнить словами ", организацию, признаваемую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково",".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин