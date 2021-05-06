АПЛ "Казань" войдет в состав Северного флота России перед Днем Победы

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт о завершении испытаний АПЛ "Казань", который перед этим подписали генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко и председатель комиссии Государственной приемки кораблей капитан I ранга Алексей Потешкин.

В этом - главная новость, которую давно ждали и которая пришла к концу среды, 5 мая 2021 года. Вытекающее из нее сообщение о том, что церемония подъема Андреевского флага и оглашение приказа о зачислении АПЛ "Казань" в состав Северного флота назначены на 7 мая, уже производное и по большей части символическое. Хотя все, кто имел отношение к созданию головного корабля - его проектированию, строительству, насыщению оборудованием и новейшими комплексами оружия, общекорабельными системами, а затем это испытывал и доводил до требуемых характеристик - с полным правом подводят в такой день итог большой и многотрудной работы.

А для моряков-подводников, принимающих новый корабль, напротив, все только начинается. И день подъема на АПЛ Андреевского флага становится главным днем для экипажа во всей последующей службе.

Адмирал Николай Евменов, подтверждая тот факт, что многоцелевая АПЛ "Казань" завершила все этапы испытаний, готова к приему в состав ВМФ и подъему Андреевского флага, отметил, что она "является головной АПЛ четвертого поколения, построенной на "Севмаше" по усовершенствованному проекту "Ясень-М". А при ее строительстве "внедрены новейшие отечественные технологии и технические решения".

Гендиректор верфи Михаил Будниченко в день подписания приемного акта поблагодарил за работу корабелов "Севмаша", коллег-партнеров из конструкторского бюро "Малахит" и коллективы предприятий-контрагентов, которые участвовали в создании подводного ракетоносца. А чтобы перечесть-упомянуть только самые-самые, пальцев на руках не хватит. Поставки на "Севмаш" - в заготовительные цеха, непосредственно на стапель и в период достройки корабля у набережной - шли со всех концов России. И сейчас продолжаются - уже под новые "заказы", что включены в Государственную программу вооружений и следуют за "Казанью". В этом ряду многоцелевые АПЛ того же проекта 885 "Ясень-М" под известными уже именами: "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск", "Владивосток" и "Воронеж".

Как ожидается, в торжественных мероприятиях, которые пройдут 7 мая на акватории "Севмаша" и непосредственно на борту подводного крейсера "Казань", примут участие представители Главного командования ВМФ России, делегация из Республики Татарстан, первые лица Объединенной судостроительной корпорации, а также руководители организаций и предприятий, которые были задействованы в создании головной подводной лодки проекта "Ясень-М".