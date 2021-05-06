Apple добавит новый слот с рекламой в магазине AppStore

Компания Apple добавит дополнительный рекламный слот в магазине App Store. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В настоящий момент разработчики могут продвигать свои приложения только после того, как пользователь наберет в поиске ключевые слова. Например, при запросе "Игры" появляется рекламируемая в данный момент игра, при запросе "Такси" - один из сервисов такси. Новый слот с рекламой покажут пользователю еще до того, как он начнет искать приложения.

"Это хороший способ для разработчиков продвигать свои приложения, особенно в условиях, когда благодаря изменениям в iOS 14.5 вероятность отслеживания успешности рекламных кампаний существенно снижается, - говорит Алекс Пацай, директор программ-менеджмента Parallels. - Но с другой стороны, расширение рекламного бизнеса Apple прямо в то же время, когда другие компании жалуются, что компания своими обновлениями мешает их рекламному бизнесу, вызывает вопрос - а не использует ли Apple эти изменения как раз для борьбы с конкурентами?"

Предполагается, что для разработчиков не будет ограничения по сумме, которую они могут потратить на рекламу. Конечная стоимость будет зависеть от количества показов - например, будет видно, когда реклама показывается хотя бы на протяжении одной секунды.

Сейчас в магазине Apple используется модель определения цены за установку. Компания сама определяет цену за рекламу того или иного приложения на основе информации о самом приложении и о том, сколько другие разработчики готовы заплатить за установку подобных приложений такими же пользователями. Таким образом, пользователи видят только ту рекламу, которая выигрывает аукцион среди рекламных объявлений других разработчиков и соответствует поисковому запросу.

Схожим образом работает реклама и в магазине Google Play. Там можно задать определенную сумму и ключевые слова, по которым будет показывать приложение. При этом цены в американском, российском и европейском Google Play различаются.