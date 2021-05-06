Банк России сократил свой убыток в три раза в 2020 году

Банк России завершил с убытком четвертый год подряд, последний раз он получал прибыль в 2016 году благодаря высоким ставкам и дефициту ликвидности у банков. Полученные в последующие годы убытки объяснялись прежде всего переходом к структурному профициту ликвидности (при котором центральный банк несет расходы на выплату банкам процентов за то, что они размещают на его депозитах избыточную ликвидность) и крупными расходами на спасение банков в ходе "расчистки" банковского рынка. В итоге убыток Банка России в 2017-2019 году превысил триллион рублей (1052,5 млрд руб.).

В 2020 году процентные расходы Банка России сократились благодаря уменьшению структурного профицита ликвидности и снижению ключевой ставки; одновременно из-за снижения ставок на мировых финансовых рынках уменьшились доходы ЦБ от размещения валютных резервов.

В прошлом году Банк России продал правительству весь свой пакет акций Сбербанка за 2,1 трлн рублей, львиную долю дохода от сделки перечислил в федеральный бюджет (за исключением 300 млрд руб.) и не успел получить дивиденды по итогам 2019 года.

В связи с изменением структуры и качества активов Банка России в 2020 году сложились чистые расходы по формированию провизий Банка России на 116 млрд руб. (против чистых доходов от восстановления провизий в 2019 году), говорится в годовом отчете.

Также на финансовый результат оказали влияние сложившиеся по итогам года чистые отрицательные реализованные курсовые разницы, возникшие при купле-продаже иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках по курсу, отличному от официальных курсов.