Бавария и Гессен стали первыми землями в ФРГ, которые ввели привилегии для привившихся от ковида. Местным жителям, у которых есть паспорт или справка о прививке любой разрешенной в ЕС вакциной, могут свободно ходить в парикмахерские, непродовольственные магазины, а также зоопарки без предъявления обязательного ПЦР-теста. На них больше не распространяются ограничения на контакты, требование домашнего карантина по возвращении из-за рубежа и комендантский час, который в Баварии пока никто не отменял.

Правда, при посещении домов престарелых тесты все же придется сдавать на общих основаниях. Кроме того, вакцинированные не освобождаются от обязанности носить маски и соблюдать дистанцию.

Впрочем, эти льготы не означают, что для обладателей антител откроют кафе, рестораны или кинотеатры, которые по-прежнему не работают.