Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренней угрозой Украины

Властям Украины необходимо сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и олигархами, являющимися внутренней угрозой для развития страны. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В четверг американский политик провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Внутренняя угроза для Украины - это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией - это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни", - заявил Блинкен, чьи слова приводит ТАСС.