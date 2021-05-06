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06.05.2021 15:23
Рубрика: В мире

Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренней угрозой Украины

Властям Украины необходимо сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и олигархами, являющимися внутренней угрозой для развития страны. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Стало известно, сколько денег США выделили Украине с 2014 года

В четверг американский политик провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.  

"Внутренняя угроза для Украины - это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией - это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни", - заявил Блинкен, чьи слова приводит ТАСС.

В мире экс-СССР Украина В мире США Политический кризис на Украине

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