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Рубрика: Власть

Проверка в Сети

На участие в тестовом онлайн-голосовании подано более 2 млн заявлений
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 99(8450)
7 мая завершается прием заявлений от желающих принять участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Само оно пройдет с 12 по 14 мая во всех регионах России.
Подать заявление на участие в пробном онлайн-голосовании можно на портале госуслуг и на сайте mos.ru. Фото: Сергей Куксин/РГ Подать заявление на участие в пробном онлайн-голосовании можно на портале госуслуг и на сайте mos.ru. Фото: Сергей Куксин/РГ
Подать заявление на участие в пробном онлайн-голосовании можно на портале госуслуг и на сайте mos.ru. Фото: Сергей Куксин/РГ

Решение о проведении общероссийской тренировки было принято Центризбиркомом еще в феврале, цель - проверить готовность программно-технического комплекса в условиях, приближенных к "боевым", перед единым днем голосования 19 сентября. Предполагается, что на больших выборах онлайн-формат задействуют в Москве и еще пяти регионах. До сих пор оно проводилось не более чем в двух субъектах одновременно.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Согласно данным, которые есть в распоряжении "РГ", всего с 21 апреля система ГАС "Выборы" обработала более 2,2 млн заявлений из всех 85 регионов страны. Топ-пять самых активных в абсолютных цифрах - Краснодарский край (113 тыс.), Свердловская область (104 тыс.), Санкт-Петербург (98 тыс.), Нижегородская (84 тыс.) и Челябинская (76 тыс.) области. В процентном отношении впереди всех мурманчане - желание протестировать систему онлайн-голосования выразили более 4 процентов от списочного состава избирателей области.

Впрочем, это неудивительно - регион входит в десятку тех, кто борется за право организовать ДЭГ в сентябре.

Полученные цифры более чем вдвое превзошли ожидания Центризбиркома. В апреле, когда только стартовал прием заявлений, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова говорила, что для полноценного тестирования необходимо участие порядка миллиона избирателей. Однако уже через неделю количество желающих перевалило за полтора миллиона.

"Это говорит о том, что люди проявляют большой интерес к дистанционному электронному голосованию", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании группы экспертной оценки системы онлайн-голосования. Она была специально создана для анализа процесса тестирования. Главная задача экспертов - проверить систему на соответствие двум главным требованиям. Это обеспечение тайны голосования и точность учета волеизъявления граждан.

Пятница - последний день, когда можно подать заявление на участие в пробном онлайн-голосовании. До полуночи это может сделать любой российский избиратель, у которого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Москвичи могут также воспользоваться сайтом mos.ru. Отметим, что столица пока не очень активна - записались около 50 тысяч человек, это менее процента от общего количества избирателей города.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Следующий этап - собственно голосование через интернет. Оно продлится в течение трех дней - с 8.00 12 мая до 20.00 14 мая. А с 19 по 21 мая подведут итоги. В постановлении ЦИК об общероссийской тренировке указано, что она пройдет "в виде полноценной имитации проведения всех этапов избирательной кампании". То есть с регистрацией условных кандидатов, внесением их в бюллетени и так далее.

Причем жители тех регионов, где в сентябре намечается несколько избирательных кампаний, получат соответствующее количество электронных бюллетепней. Максимум - шесть в одни руки. В ЦИК уже подсчитали, что всего в мае протестируют голосование на трех тысячах выборов всех уровней.

С пристрастием Центризбирком будет смотреть в эти дни за теми десятью регионами, которые подали заявки на проведение не пробного, а уже реального онлайн-голосования в сентябре. Это Курская, Нижегородская, Ярославская, Вологодская, Воронежская, Мурманская, Рязанская области, республики Бурятия и Северная Осетия - Алания, а также город Севастополь.

Лишь половина из них сможет получить такое право по итогам общероссийской тренировки и анализа местных условий, влияющих на качество проведения выборов через интернет.

Вне конкурса онлайн-голосование организует Москва - такое право у нее есть в силу отдельного федерального закона.

Предполагается, что на больших выборах онлайн-формат задействуют в Москве и еще пяти регионах

Напомним, дистанционное электронное голосование впервые использовалось в России на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году. Тогда через интернет голосовали жители трех округов столицы.

Уже через год формат задействовали на федеральном уровне - сначала в июле на плебисците по поправкам к Конституции (в Москве и Нижегородской области), затем в сентябре на довыборах депутатов Госдумы по двум одномандатным округам в Курской и Ярославской областях.

В 2020 году в ДЭГ участвовали около миллиона москвичей, порядка 140 тысяч нижегородцев, чуть более 18 тысяч жителей Ярославской области и около 13 тысяч курян. Явка на виртуальных участках во всех случаях превысила 90 процентов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

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