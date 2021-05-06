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06.05.2021 12:24
Рубрика: В мире

Британская разведка ищет гениального мастера оружия

Текст: Александр Саможнев

Британская разведка опубликовала объявление с предложением возглавить техническое подразделение "Q", известное по многим фильмам об "агенте 007" Джеймсе Бонде.

Фото: Александр Шулепов
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"Если вы способны превратить наручные часы во взрывчатку или, может быть, сконструировать рентгеновское стекло для обнаружения спрятанного оружия, возможно, вам стоит подать заявку в зарубежную детективную службу MI6", - говорится в объявлении.

"Мы ищем совершенно нового "Q". Если вы хотите служить своей стране, помогая МI6 разрабатывать оперативные ноу-хау будущего, пожалуйста, присмотритесь", - написал руководитель службы Ричард Мур в Twitter.

В фильмах о Бонде подразделение "Q" снабжало "агента 007" множеством хитроумных приспособлений для защиты и борьбы с противниками, в том числе спортивным автомобилем Aston Martin с разнообразными функциями.

В понимании разведки реальным, а не киношным шефом технического департамента может быть опытный инженер из сферы цифровых технологий или машиностроения, который будет отвечать за оснащение службы современными технологиями для выполнения миссий "против самых сильных противников Великобритании".

Спецслужбы больше не полагаются на сомнительные личности в темных шляпах и плащах, которые используют грубую силу, а ищут светлые умы из мира науки. Новым является то, что секретная служба нанимает сотрудников с помощью объявления в газете, отмечает портал SRF.ch. При этом руководитель MI6 при помощи PR-технологий делает службу более заметной для широкой публики и таким образом может привлечь подходящие кадры.

В мире Европа Великобритания

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