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06.05.2021 04:00
Рубрика: В мире

Бродвей начал готовиться к продаже билетов на шоу осенью

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие бродвейские театры изо всех сил пытаются возобновить продажу билетов в ближайшие дни, чтобы этой осенью приветствовать театралов, после того как руководители города и штата Нью-Йорк дали зеленый свет снятию ограничительных мер к середине сентября.

Фото: twitter.com/ Variety
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"Мы сохраняем осторожный оптимизм в отношении способности Бродвея возобновить выступления этой осенью и рады, что зрители могут снова начать покупать билеты", - заявила Шарлотта Сен-Мартен, президент Бродвейской театральной лиги.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сказал, что бродвейские театры могут снова открыться 14 сентября и им будет разрешено определять свои собственные требования к театралам, например, они сами должны решить, обязяны ли люди для посещения шоу доказывать, что они были вакцинированы. Продажа билетов позволит театрам оценить зрительский интерес до открытия сцен, сказал Роберт Мухика, директор по бюджету администрации Куомо, которого цитирует Associated Press. "Призрак оперы", самое продолжительное и культовое шоу на Бродвее возобновится 22 октября, а билеты на него поступят в продажу в пятницу, седьмого мая. "Equity Association", национальный профсоюз, представляющий более 51 тысячу театральных актеров и режиссеров, заявил: эта новость означает, что театральное сообщество оказалось "на шаг ближе к безопасному открытию" Бродвея.

Снятие всех ограничений по пропускной способности уже давно рассматривается отраслью как решающее значение для любого плана открытия, поскольку экономика Бродвея требует полной пропускной способности. Некоторые вне бродвейские шоу уже открылись с ограниченным количеством мест. Все театры на Бродвее закрылись еще 12 марта 2020 года. Были отменены все спектакли, в том числе 16 премьер. Возобновившийся Бродвей будет выглядеть иначе. Некоторые запланированные на весну 2020 года шоу - например, мюзикл о Майкле Джексоне и возрождение "Plaza Suite" Нила Саймона с Мэтью Бродериком и Сарой Джессикой Паркер в главных ролях - перенесли свои постановки на 2021 год. Но другие театры отказались от своих планов, в том числе отменив шоу "Палач" и возрожденный мюзикл Эдвард Олби "Кто боится Вирджинии Вульф?".

В мае крупнобюджетный диснеевский мюзикл "Холодное сердце" решил не открываться снова после перезапуска бродвейских театров, что стало первым случаем, когда существующее шоу было сорвано из-за пандемии коронавируса. Продюсеры "Дрянных девчонок" тоже решили не перезапускать представление. Но будут и новые шоу, в том числе спектакль "Пройти мимо" Антуанетты Шинонье Нванду, который должен показать театр Августа Уилсона. А театр Шуберта обещал представить мюзикл по пьесе драматурга Кинана Скотта II "Мысли цветного человека".

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