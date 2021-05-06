Бундестаг проголосовал за послабления для привитых от коронавируса

Уже в эти выходные те, кто полностью вакцинирован против коронавируса, могут получить больше свобод. Бундестаг одобрил соответствующее постановление правительства, сообщает Spiegel online.

Парламент одобрил постановление, которое предоставляет больше свобод для вакцинированных и выздоровевших от коронавируса. На лиц, прошедших полную вакцинацию и выздоровевших от COVID-19, больше не будут распространяться всеобъемлющие ограничения на контакты и выезд. Правящая коалиция, "зеленые" и левые поддержали постановления, партия СвДП воздержалась, а "Альтернатива для Германии" проголосовала против.

Во вторник распоряжение принял кабинет министров Германии. Министр юстиции Кристине Ламбрехт назвала ослабление карантинных ограничений для привитых от COVID-19 и выздоровевших "важным шагом к нормальной жизни".

В пятницу по документу проголосует Бундесрат (палата представителей федеральных земель), и 8-9 мая он может вступить в законную силу. Федеральные земли параллельно е начали самостоятельно ослаблять карантин для привитых и переболевших, в их число входят Бавария и Гессен, передает ТАСС.