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06.05.2021 15:39
Рубрика: В мире

Бундестаг проголосовал за послабления для привитых от коронавируса

Текст: Александр Саможнев
Уже в эти выходные те, кто полностью вакцинирован против коронавируса, могут получить больше свобод. Бундестаг одобрил соответствующее постановление правительства, сообщает Spiegel online.
Фото: John MACDOUGALL / AFP Фото: John MACDOUGALL / AFP
Фото: John MACDOUGALL / AFP

Парламент одобрил постановление, которое предоставляет больше свобод для вакцинированных и выздоровевших от коронавируса. На лиц, прошедших полную вакцинацию и выздоровевших от COVID-19, больше не будут распространяться всеобъемлющие ограничения на контакты и выезд. Правящая коалиция, "зеленые" и левые поддержали постановления, партия СвДП воздержалась, а "Альтернатива для Германии" проголосовала против.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Во вторник распоряжение принял кабинет министров Германии. Министр юстиции Кристине Ламбрехт назвала ослабление карантинных ограничений для привитых от COVID-19 и выздоровевших "важным шагом к нормальной жизни".

В пятницу по документу проголосует Бундесрат (палата представителей федеральных земель), и 8-9 мая он может вступить в законную силу. Федеральные земли параллельно е начали самостоятельно ослаблять карантин для привитых и переболевших, в их число входят Бавария и Гессен, передает ТАСС.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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