Девичью башню в Стамбуле превратят в концертный зал

Один из символов Стамбула - Девичья башня, расположенная на островке на границе Босфора и Мраморного моря, станет центром культуры и концертным залом. Сейчас турецкие власти ведут переговоры с известным итальянским тенором Андреа Бочелли о том, чтобы он дал первый концерт в новом зале, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Власти Стамбула обещают, что после непродолжительного ремонта в Девичьей башне можно будет устраивать концерты.

До недавнего времени башней управляла частная компания, которая открыла в ней ресторан и кафе. Добраться до башни можно было с пристаней Саладжак и Ортакёй.

Неизвестно, когда впервые была построена Девичья башня (второе название - Леандрова башня) на маленьком островке, но первые достоверные упоминания о ней относятся к 12 веку. Тогда император Византии Мануил I Комнин устроил на торчащих из воды скалах небольшую крепость. После завоевания Константинополя турки продолжали использовать башню для обороны, а также поставили там маяк. После пожара в 1720 году башню полностью перестроили. Как она выглядела в середине XIX века можно увидеть на известной картине Ивана Айвазовского "Вид Леандровой башни в Константинополе".

В 1943 году островок, на котором стоит башня, укрепили железобетоном, а после 1959 года там какое-то время размещалась радиолокационная станция ВМС Турции.

Последний капитальный ремонт производился в башне в 1999 году.