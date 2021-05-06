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06.05.2021 17:55
Рубрика: В мире

Девичью башню в Стамбуле превратят в концертный зал

Текст: Константин Волков
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Один из символов Стамбула - Девичья башня, расположенная на островке на границе Босфора и Мраморного моря, станет центром культуры и концертным залом. Сейчас турецкие власти ведут переговоры с известным итальянским тенором Андреа Бочелли о том, чтобы он дал первый концерт в новом зале, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Фото: iStock
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Власти Стамбула обещают, что после непродолжительного ремонта в Девичьей башне можно будет устраивать концерты.

До недавнего времени башней управляла частная компания, которая открыла в ней ресторан и кафе. Добраться до башни можно было с пристаней Саладжак и Ортакёй.

Неизвестно, когда впервые была построена Девичья башня (второе название - Леандрова башня) на маленьком островке, но первые достоверные упоминания о ней относятся к 12 веку. Тогда император Византии Мануил I Комнин устроил на торчащих из воды скалах небольшую крепость. После завоевания Константинополя турки продолжали использовать башню для обороны, а также поставили там маяк. После пожара в 1720 году башню полностью перестроили. Как она выглядела в середине XIX века можно увидеть на известной картине Ивана Айвазовского "Вид Леандровой башни в Константинополе".

В 1943 году островок, на котором стоит башня, укрепили железобетоном, а после 1959 года там какое-то время размещалась радиолокационная станция ВМС Турции.

Последний капитальный ремонт производился в башне в 1999 году.

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