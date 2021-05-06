Динамику заболеваемости коронавирусом оценят после майских праздников

Не все граждане соблюдают масочный режим, заявила вице-премьер Татьяна Голикова 6 мая на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Она подчеркнула, что наблюдение за динамикой заболеваемости коронавирусом проанализируют после затянувшихся майских выходных. "Очень важно, какая ситуация будет", - сказала вице-премьер.

По ее словам, к этому времени многие вернутся с отдыха. Есть те, кто провел его внутри страны и те, кто выезжал за границу. "Люди выйдут на работу, и тогда можно будет оценить, как повлияли эти передвижения на заболеваемость", - говорит вице-премьер.

При этом Путин отметил, что решение продлить выходные в мае благоприятно сказалось на снижении числа заболевших коронавирусом.