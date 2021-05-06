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Рубрика: В мире

До девяти тысяч военных примут участие в учениях НАТО в мае-июне

Текст: Диана Ковалева

НАТО с 20 мая по 22 июня проведет военные учения Steadfast Defender 21. Как сообщили в штабе Объединенных сил альянса в Европе, в учениях примут участие до девяти тысяч военных на южном фланге (в Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии) с отработкой переброски подкреплений из США.

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Маневры пройдут в три этапа. Первая часть - на море, в ней примут участие до 20 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих. Вторая часть, командно-штабные учения, пройдет в Венгрии. В ней будут участвовать до трех тысяч военных.

Третья же часть учений (полевая) пройдет в Румынии и Болгарии. В нем примут участие четыре тысячи военнослужащих и шесть тысяч единиц техники.

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