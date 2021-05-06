Двадцать три человека погибли в перестрелке в Рио-де-Жанейро

В результате перестрелки в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека, в том числе один полицейский. Как сообщает портал G1, это произошло во время полицейской операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в районе Жакарезиньо.

Ранения также получили два пассажира поезда и два сотрудника полиции. Офицер Андре Фриас скончался от ранения в голову. Предполагается, что остальные 22 погибших были членами преступной группировки.

Как отмечает портал, подобное число жертв в полицейской операции стало самым большим с момента, когда начали вести такую статистику в 2016 году.