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06.05.2021 19:06
Рубрика: В мире

Двадцать три человека погибли в перестрелке в Рио-де-Жанейро

Текст: Диана Ковалева

В результате перестрелки в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека, в том числе один полицейский. Как сообщает портал G1, это произошло во время полицейской операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в районе Жакарезиньо.

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Ранения также получили два пассажира поезда и два сотрудника полиции. Офицер Андре Фриас скончался от ранения в голову. Предполагается, что остальные 22 погибших были членами преступной группировки.

Как отмечает портал, подобное число жертв в полицейской операции стало самым большим с момента, когда начали вести такую статистику в 2016 году.

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