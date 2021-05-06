Двум американцам вынесли пожизненный приговор за убийство стража в Италии

Два американских студента были признаны виновными в убийстве итальянского полицейского после длительного судебного разбирательства и приговорены к пожизненному заключению. Накануне жюри присяжных в составе двух судей и шести гражданских лиц совещалось более 12 часов.

21-летний Финнеган Ли Элдер и 20-летний Габриэль Натале-Хьорт из города Милл-Вэлли в Калифорнии были обвинены в нанесении смертельных ножевых ранений итальянскому карабинеру Марио Черчелло Рега 26 июля 2019 года в Риме. Убийство произошло во время встречи, которую они организовали, чтобы обменять украденный рюкзак на деньги, которые они потеряли в сделке с наркотиками.

Впоследствии Элдер признал в заявлении, зачитанном в верховном суде Рима, что он зарезал Черчелло Рега, но сказал, что сделал это, потому что опасался за свою жизнь, сообщает NBC News. После оглашения приговора адвокат Элдера, Ренато Борзоне, сказал по телефону, что подаст апелляцию. "То, что произошло, - это неслыханно. Я никогда не видел ничего подобного за 40 лет своей карьеры. Осуждать на пожизненное заключение двух 19-летних мальчиков - это позор. Правосудие Италии сильно со слабыми, а слабое - с сильными", - сказал Борзоне. Адвокат Натале-Хьорта, Фабио Алонци, заявил, что он потерял дар речи.

В ночь убийства пара купила за 80 евро в районе ночной жизни Рима Трастевере то, что, по их мнению, было кокаином, но, как выяснилось в суде, оказалось, что это аспирин, сообщает Associated Press. Когда они поняли, что их обманули, они украли рюкзак итальянца, который представил их торговцу наркотиками. Затем они договорились встретиться с ним и вернуть рюкзак за деньги. Но посредник предупредил полицию, и офицеры в штатском Черчелло Рега и его напарница Андреа Варриале встретили Элдера и Натале-Хьорт во время обмена.

После того, как началась драка, Черчелло Рега получил 11 ножевых ранений 18-сантиметровым боевым ножом военного образца. Варриале показала, что она пыталась остановить сильное кровотечение у своего напарника, но вскоре после этого Рега скончался в больнице. Его отпевание прошло в церкви, где он женился всего шесть недель назад. Убийство офицера легендарного военизированного полицейского корпуса карабинеров потрясло Италию. 35-летнего Черчелло Рега оплакивали как национального героя.

Элдер и Натале-Хьорт были арестованы несколько часов спустя. Нож был найден спрятанным за потолочной панелью в их гостиничном номере, и полиция сообщила, что Элдер признался в том, что был его владельцем. Обоим были предъявлены обвинения в убийстве, попытке вымогательства, нападении, незаконном ношении холодного оружия и сопротивлении должностному лицу. Согласно итальянскому законодательству, любому, кто косвенно участвует в предполагаемом убийстве, также могут быть предъявлены обвинения в убийстве. Американцы утверждали, что действовали в порядке самообороны и сообщили, что офицеры якобы не представились полицейскими. Это утверждение Варриале опровергла на суде.