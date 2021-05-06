Джонсон: Корабли ВМС Британии останутся у берегов Джерси

Британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что сторожевые корабли ВМС Альбиона, которые ранее из-за роста напряженности в отношениях Лондона и Парижа были направлены к острову Джерси, останутся в Ла-Манше. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит по итогам переговоров Джонсона с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре.

"Премьер-министр вновь выразил безоговорочную поддержку Джерси и подтвердил, что два сторожевых корабля Королевских военно-морских сил будут оставаться в заданном районе в качестве меры предосторожности, чтобы следить за развитием ситуации", - говорится в сообщении.

Отношения Парижа и Лондона обострились после того, как французская сторона обвинила власти острова Джерси, который является коронным владением Британии, но не является ее частью, в нарушении соглашения Альбиона и ЕС о Brexit. Согласно документу, французские рыболовы должны предоставить данные об истории их работы в водах Джерси, чтобы получить лицензию на вылов рыбы. Однако, как пожаловались французские рыбаки, вдобавок к этому были выдвинуты дополнительные требования без предварительного уведомления.

В итоге лицензию получили всего 41 судно.

Впоследствии штаб ВМС Франции сообщил о намерении разместить в акватории поблизости от Джерси два сторожевых корабля. Министр по делам моря Пятой Республики Анник Жирарден даже пригрозила санкциями в случае, если Лондон продолжит ограничивать французским рыболовам доступ в воды близ острова. Она также намекнула, что Франция может прервать снабжение Джерси электроэнергией, которое ведется с ее территории.