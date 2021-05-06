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06.05.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Экономист спрогнозировал динамику зарплат к концу года

Текст: Алексей Дуэль
Незначительный рост уровня зарплат вместе с сокращением безработицы ожидает россиян к концу года. Такой прогноз сделал в интервью "РГ" директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"К концу этого года, если все будет в порядке, показатели безработицы вернутся к своим допандемийным отметкам, а зарплаты будут очень медленно восстанавливаться, - сказал Владимир Гимпельсон. - Во время пандемии сработал стандартный механизм российской экономики - поддержание занятости за счет сокращения зарплат. Если в предыдущие кризисы страдали преимущественно крупные и средние предприятия, то сейчас основной удар пришелся по сектору услуг, малым и микропредприятиям, а этот сегмент статистика видит плохо".

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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По данным Росстата, за прошлый год зарплаты немного выросли, отметил Владимир Гимпельсон. Для организаций - юридических лиц они составили в среднем около 51 тыс. рублей за месяц, а для всех занятых - 42,4 тыс. рублей.

"В первом случае мы видим даже небольшой рост, но если пересчитаем средний заработок для тех, кто работает вне организаций - а это ИП, самозанятые, занятые у физических лиц, - то увидим снижение и очень скромную величину (в среднем немногим более 28 тыс. рублей в месяц), - продолжает Владимир Гимпельсон. - Основные потери в доходах были именно в этом сегменте. Эта часть экономики намного больше пострадала от локдауна и ограничений, и мы пока не знаем, насколько она восстановилась".

Полностью интервью с Владимиром Гимпельсоном читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Экономика Работа Зарплата Рынок труда

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