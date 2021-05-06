Эксперт рассказал, каких животных нужно прививать от COVID-19

Вакцинировать всех животных от новой коронавирусной инфекции не имеет смысла. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал научный руководитель группы авторов первой в мире вакцины для животных, заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) Илья Чвала.

Так, исследования показали, что сельскохозяйственные животные - коровы, свиньи, овцы, куры, гуси и т.д. - не восприимчивы к COVID-19. Вакцинировать следует домашних животных, которые ежедневно контактируют с человеком, - собак, кошек, хорьков, хомячков и т.п. Также привить нужно животных, путешествующих с хозяевами. В этом случае риск заражения хозяина и питомца в разы увеличивается, считает эксперт. Кроме того, лучше привить животных, которые содержатся в больших количествах на ограниченной территории - звероводческие хозяйства, зоопарки, центры передержки бездомных животных, центры служебного собаководства.

Эксперт предупреждает: самостоятельно покупать вакцину не надо, прививку следует делать только в ветклиниках - она поступит с соблюдением температурного режима хранения и тогда будет эффективной. За неделю-две до вакцинации рекомендуется провести дегельминтизацию (избавиться от глистов - прим. ред.). На момент прививки животное должно быть здоровым. Не рекомендуется вакцинировать животных в период беременности и в течение месяца после родов.

"Считаем целесообразным провести вакцинацию до беременности. Мы изучали эффект применения вакцины на норках - потомство получает от матери иммунитет к вирусу. У вакцин для людей такого эффекта пока не описано", - рассказал Илья Чвала.

Первую инъекцию "Карнивак-Ков" можно делать в возрасте от 6 месяцев. Через 21 день проводится ревакцинация, чтобы выработался максимально эффективный иммунитет. Иммунитет вырабатывается не менее чем на последующие 6 месяцев. Побочных явлений после прививки у животных не отмечается. Как и у людей возможно незначительно повышение температуры в день прививки и небольшая припухлость в месте введения препарата.

Вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против COVID-19 у животных. Ее разработал подведомственном Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ). Первая партия препарата в 17 тыс. доз уже произведена, забронирована и скоро будет отправлена в регионы. По данным Россельхознадзора, на сегодняшний день случаи выявления COVID-19 у животных зарегистрированы уже в 27 странах мира. В России пока зарегистрировано только два случая заражения.

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