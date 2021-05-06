Эксперты рассказали, что будет с ценами на нефть этим летом

Несмотря на позитивные ожидания рынка и увеличение спроса на нефть с начала этого года, опрошенные "РГ" эксперты оказались достаточно сдержаны в своих прогнозах роста котировок барреля на ближайшие четыре месяца.

До 2020 года летом спрос на автомобильное топливо и авиационный керосин традиционно повышался из-за увеличения числа отпусков, что приводило к росту котировок. В прошлом году этого не произошло из-за пандемии, но сейчас Covid-19 отступает.

В ближайшие несколько месяцев цены на нефть будут определяться спросом, который восстанавливается, говорит руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Он считает, что летом можно ожидать сохранения цен на нефть на текущем уровне.

По мнению аналитика "Финам" Анны Зайцевой, ключевым драйвером роста нефтяных котировок сейчас являются ожидания активного автомобильного и туристического сезона в США и Европе, где власти готовятся к существенному смягчению ограничительных мер. Кроме этого, участники рынка позитивно отреагировали на известия об одобрении G20 инициативы введения ковид-паспортов, что позволит восстановить туристическую отрасль, уточнила Зайцева.

Также серьезным подспорьем для нефтяного рынка стало очень медленное восстановление добывающей отрасли в США. На фоне снижения запасов в нефтяных хранилищах страны и увеличения внутреннего потребления это оказалось дополнительным источником роста спроса на нефть.

В среднесрочной перспективе во втором квартале справедливым для нефти марки Brent является ценовой диапазон 62-68 долларов за баррель. Но с учетом спекулятивного фактора нельзя исключать выход и закрепление котировок над уровнем 70 долларов за баррель, считает Зайцева.

Аналогичного мнения придерживается руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов, который допустил колебания цен на нефть этим летом в районе 60-70 долларов за баррель.

Старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова допускает, что во втором полугодии произойдет снижение цен на нефть, но на летние месяцы эксперт сохраняет позитивный прогноз.

Наибольший риск для нефтяного рынка сейчас представляет непростая ситуация с коронавирусом в Индии, особенно если ухудшится ситуация в соседних странах - Китае и Пакистане. Даже если Индия введет жесткий карантин на своей территории, это не окажет такого влияния на рынок, как распространение новых штаммов Covid-19 в Азии. Тогда цены могут пойти вниз и достаточно резко.

Также, по мнению Амирагяна, надавить на нефтяные котировки может смягчение санкций в отношении Ирана, которому по силам достаточно быстро нарастить экспорт нефти, добавив на рынок более чем на 1 млн баррелей в сутки. Это может вызвать необходимость изменений параметров сделки ОПЕК+ для балансировки рынка, считает эксперт.