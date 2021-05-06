Федеральные клиники смогут принять больше пациентов по полису ОМС

В июне между федеральными клиниками распределят объемы специализированной и высокотехнологичной медпомощи, которую они должны будут оказывать населению, чтобы получать финансирование в рамках программы обязательного медицинского страхования. Ожидается, что благодаря этому лечение в них станет доступнее. Постановление правительства об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Гарантированные объемы бесплатной медицинской помощи спланируют для каждой федеральной клиники с учетом ее мощностей, исходя из фактических объемов услуг, оказанных в прошлые периоды. Посчитают в том числе и платные приемы, чтобы заменить их в этом году бесплатными. Рассмотрят дополнительные возможности клиник, если в этом году в них, например, поступило новое оборудование или открылось еще одно отделение. В Постановлении отмечается, что объемы медицинской помощи должны быть распределены по профилям медпомощи, ее затратоемкости и группам заболеваний, предусмотренных в базовой программе обязательного медицинского страхования. Будут учтены и пожелания самих клиник.

В случае невозможности выполнения объемов в течение года какой-то одной клиникой их перераспределят между другими. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) ежемесячно должен будет отчитываться перед Минздравом о предоставленных ими гражданам услугах по полису ОМС. Кстати, сегодня на территории страны работает 329 федеральных медклиник, помощь в которых оказывается по 38 медицинским профилям.

В ФФОМС напомнили, что с начала этого года федеральные клиники получают финансирование напрямую без участия страховых медицинских организаций, а граждане могут обращаться в любую из них за бесплатной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью самостоятельно, то есть - без направления врача. Это можно сделать при наличии результатов лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установленный диагноз и наличие медицинских показаний для оказания специализированной медицинской помощи.

Федеральная клиника обязана принять пациента при высоком риске хирургического лечения - в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, а также в случае необходимости дополнительных диагностически сложных обследований.

Чтобы пролечиться в федеральной клинике, предварительно нужно подать заявку. Это может сделать как сам пациент, так и его лечащий врач. В течение 3 рабочих дней ее рассмотрит специализированная врачебная комиссия. Затем в срок до двух рабочих дней медицинская организация обязана пациента, может ли она его госпитализировать и оказать ему необходимую медпомощь.