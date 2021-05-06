Финалисты "Большой книги" рассказали о воевавших родных

Алексей Слаповский: От деда осталась только фамилия на плите, она мне дороже любых фотографий. Фото: из архива Алексея Слаповского

За годы существования "Бессмертного полка "Большой книги" в писательском "шествии" приняли участие десятки авторов. Дина Рубина, Евгений Водолазкин, Шамиль Идиатуллин, Яна Вагнер, Александр Иличевский, Григорий Служитель, Захар Прилепин, Анна Матвеева, Василий Авченко и многие-многие другие.

Истории, которые они рассказывают, разные: короткие и длинные, эмоциональные и сухие, с подробностями и без, но за каждой из них самое дорогое - жизнь и судьба.

Одними из самых пронзительных стали буквально три абзаца от Алексея Слаповского, где были слова, подписаться под которыми могли бы многие: "Осталась фамилия на мемориальной плите, которую я увидел, когда приехал в село Алексеевка Саратовской области, откуда пошел наш род. На этой доске многие фамилии повторяются - людей выбивало семьями. Только фамилии. Но мне они говорят больше любых фотографий".

На портале ГодЛитературы.РФ уже можно прочитать первые рассказы финалистов "Большой книги" этого года. Ольга Покровская, автор "Летучего корабля", написала о своем деде Аркадии Покровском, прошедшем всю войну: "Когда я думаю о дедушкиной судьбе, мне кажется, что человеческие силы не безмерны: если спадает напряжение, требующее от организма мобилизовать все имеющиеся у него резервы, то иной раз выясняется, что все внутри перегорело, и сил больше нет, а жить дальше просто нечем".

Александр Пелевин, вошедший в список за роман "Покров-17", вспомнил прадеда Дмитрия Паршикова, посмертно награжденного орденом Красного Знамени.

"Противник приступил к контратакам, на позиции бросили танки. Старший лейтенант Паршиков вел неравный бой из двух пушек своей батареи с девятью тяжелыми танками противника. Батарея не дрогнула, несмотря на сильный обстрел. Одно из двух орудий вышло из строя. Паршиков не оставил своего места, продолжил руководить боем и погиб от осколков вражеского снаряда".

Вера Богданова (роман "Павел Чжан и прочие речные твари") рассказала о своем прадеде Густаве Беркгауте и его брате Корнелии Беркгауте.

"Когда началась война, у прадедушки уже было пятеро детей, младшей - моей бабушке - на тот момент исполнилось два года. Дети вместе с моей прабабушкой уехали на одном из последних поездов в Казахстан, сам же дедушка Густав отправился на Халхин-Гол, где, как и в мирное время, лечил людей. После чего его откомандировали в Екатеринбург - как говорила бабушка, из-за фамилии. Все в семье очень боялись, что ее сочтут немецкой и это повлечет разные, довольно неприятные последствия".

Подробнее о "Бессмертном полке "Большой книги" можно прочитать на портале ГодЛитературы.РФ.