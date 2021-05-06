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06.05.2021 18:50
Рубрика: В мире

Сторожевики у берегов Джерси

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 99(8450)
Вопрос о праве французских рыбаков заниматься промыслом у берегов Нормандских островов, в частности у Джерси, находящегося под юрисдикцией британской короны, в очередной раз поставил Париж и Лондон на грань серьезного конфликта.
Фото: Sameer Al-DOUMY / AFP Фото: Sameer Al-DOUMY / AFP
Фото: Sameer Al-DOUMY / AFP

В четверг свыше 60 французских траулеров устроили протестную акцию в непосредственной близости от Сент-Хелиера, портовой столицы Джерси. В ответ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, опасаясь блокады острова, направил два сторожевых корабля, как было заявлено в Лондоне, в "качестве предупредительной меры". Он подчеркнул, что поддержка Джерси "непоколебима".

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Реакции Парижа не пришлось долго ждать: два патрульных корабля французских ВМС взяли курс в том же направлении. А накануне министр по морским делам Франции Анник Жирарден заявил, что правительство Пятой республики готово на "ответные санкции", включая прекращение подачи электроэнергии на Джерси. Дело в том, что 95 процентов электроэнергии поступает на остров по подводным кабелям именно из Франции.

Причиной столь острого накала страстей стали новые правила рыбной ловли, которые власти Джерси ввели у своих берегов, судя по всему, по согласованию с Лондоном. Этот вопрос был одним из самых сложных в ходе переговоров между ЕС и Великобританией об условиях брекзита. Сошлись на компромиссе, по которому вплоть до 2026 года регламент лова остается прежним: европейцам, включая, естественно, французов, разрешается вести промысел в британских территориальных водах, а их коллегам по ту сторону Ла-Манша у берегов стран - членов ЕС.

Но с января этого года власти Джерси стали всячески затягивать выдачу лицензий для ловли рыбы. Из 344 заявок, поданных французами, удовлетворены лишь 41. Остальным отказывают, выдвигая дополнительные требования, ничего общего не имеющие с соглашением о брекзите. Это касается сроков нахождения кораблей в местах промысла, ограничений этих зон и других положений.

С тем, чтобы найти выход из нынешнего кризиса, представители двух стран планируют провести интенсивные переговоры в ближайшие дни. Тем временем французские рыбаки планируют новые акции. В частности, намереваются закрыть доступ британским рыбакам в порты Франции. Ведь тем удается сбывать лишь 30 процентов улова у себя дома, а остальное реализовывалось на континенте.

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