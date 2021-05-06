Генсек ООН: Температура Земли стала рекордно высокой за 3 млн лет

Температура Земли в прошедшем году стала рекордно высокой за три миллиона лет. И то, что мировое сообщество обязалось сделать в рамках сокращения выбросов парниковых газов, недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на международной конференции "Петерсбергский климатический диалог".

"Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148 процентов выше доиндустриального уровня", - сказал генсек.

Он также отметил, что несмотря на все обязательства по сокращению выбросов парниковых газов миру все еще грозит повышение температуры на 2,4 градуса к концу столетия.

Однако если страны будут действовать сообща, им удастся предотвратить последствия дестабилизации климата и "использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития", заключил Гутерриш.