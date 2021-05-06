Гинцбург рассказал, какие надежды возлагают на вакцину "Спутник Лайт"

На четвертую российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" возлагают большие надежды, заявил 6 мая руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Спутник Лайт поможет предотвратить распространение коронавируса благодаря более быстрой иммунизации больших групп населения, а также поддержанию высокого иммунитета у лиц, которые переболели коронавирусом", - сказал он.

По словам Гинцбурга, "Спутник Лайт" прекрасно подойдет для первоначальной вакцинации, ревакцинации, а также повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами. Он напомнил, что в отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V", она содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, доказана ее безопасность, у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2.

Вакцина зарегистрирована сегодня, 6 мая.