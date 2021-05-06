Новости

Глава Amazon за два дня продал акций на сумму 1,95 миллиарда долларов 05:36
Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого в Румынии медведя 05:25
Глава ВОЗ поддержал предложение США отказаться от патентов на вакцины 04:45
Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19 04:20
Бродвей начал готовиться к продаже билетов на шоу осенью 04:00
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции 03:25
Непал приостановит международное авиасообщение из-за пандемии 02:55
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship 02:23
Президент Сербии предложил давать 25 евро за прививку от коронавируса 01:30
В столице Колумбии приостановили вакцинацию из-за беспорядков 00:58
Двое словацких депутатов покинут свои посты из-за нарушения карантина 00:38
В Египте ужесточили коронавирусные ограничения 00:28
ВТО призвала увеличить поставки вакцин от COVID-19 из РФ, КНР и Бразилии 05.05.2021
Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине 05.05.2021
Бывший спикер палаты представителей Орегона арестован за торговлю людьми 05.05.2021
Псаки уклонилась от прямого ответа на решение Facebook по Трампу 05.05.2021
Во Франции полицейский погиб в перестрелке с преступниками 05.05.2021
Главы МИД G7 призвали провести справедливые выборы в Сирии 05.05.2021
"Крылья Советов", "Оренбург" и "Алания" не получили лицензию для РПЛ 05.05.2021
Том Хиддлстон объявил об изменении даты премьеры сериала "Локи" 05.05.2021
Сборная России примет Хорватию в "Лужниках", а Мальту - в Волгограде 05.05.2021
Эндрю Гарфилд впервые высказался об участии в новом "Человеке-пауке" 05.05.2021
Атомная подлодка "Казань" 7 мая войдет в состав ВМФ 05.05.2021
Лукашенко поручил довести до Европы "перспективы" в случае новых санкций 05.05.2021
В Лондоне появится дипмиссия Евросоюза 05.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 05:36
Рубрика: В мире

Глава Amazon за два дня продал акций на сумму 1,95 миллиарда долларов

Текст: Максим Макарычев
Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе активно продавал акции своей компании. За два дня он реализовал ценных бумаг на сумму почти 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал OpenInsider со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Сделки были совершены в рамках торгового плана 10b5-1.

Ранее Amazon отчиталась о доходах за первый квартал 2021 года. Мрачные прогнозы экспертов не оправдались - прибыль компании растет. Объясняется это активным развитием интернет-торговли в период пандемии.

Фото: Elif Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images
Тройка богатейших людей мира потеряла за сутки почти 10 млрд долларов

Как передает CNBC News, в последние годы Безос увеличил продажу своих акций. В феврале он реализовал ценных бумаг на сумму почти 4,1 миллиарда долларов, а в ноябре прошлого года - на три миллиарда.

Основатель Amazon пообещал, что будет продавать акции каждый год и вкладывать полученные деньги в свой проект Blue Origin. В среду Безос объявил, что этим летом отправит в космос первую команду астронавтов. Часть денег миллиардер направил на образование бедных и на борьбу с бездомностью. Речь идет о сумме почти сто миллионов долларов.

В третьем квартале этого года Безос планирует покинуть пост гендиректора Amazon. Он передаст управление руководителю AWS Энди Ясси и возьмет на себя роль исполнительного председателя совета директоров Amazon.

В мире США

Главное сегодня

Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции
В Центре Чумакова назвали средство защиты от коронавируса
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship
Меркель: Между США и Германией нет единства по "Северному потоку-2"
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Зачем на Украину едет госсекретарь США