Глава Amazon за два дня продал акций на сумму 1,95 миллиарда долларов

Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе активно продавал акции своей компании. За два дня он реализовал ценных бумаг на сумму почти 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал OpenInsider со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Сделки были совершены в рамках торгового плана 10b5-1.

Ранее Amazon отчиталась о доходах за первый квартал 2021 года. Мрачные прогнозы экспертов не оправдались - прибыль компании растет. Объясняется это активным развитием интернет-торговли в период пандемии.

Как передает CNBC News, в последние годы Безос увеличил продажу своих акций. В феврале он реализовал ценных бумаг на сумму почти 4,1 миллиарда долларов, а в ноябре прошлого года - на три миллиарда.

Основатель Amazon пообещал, что будет продавать акции каждый год и вкладывать полученные деньги в свой проект Blue Origin. В среду Безос объявил, что этим летом отправит в космос первую команду астронавтов. Часть денег миллиардер направил на образование бедных и на борьбу с бездомностью. Речь идет о сумме почти сто миллионов долларов.

В третьем квартале этого года Безос планирует покинуть пост гендиректора Amazon. Он передаст управление руководителю AWS Энди Ясси и возьмет на себя роль исполнительного председателя совета директоров Amazon.