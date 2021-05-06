Глава ВОЗ поддержал предложение США отказаться от патентов на вакцины

"Я воздаю должное Соединенным Штатам за их историческое решение о справедливости вакцинации и первоочередном вниманию к благополучию всех людей в мире в критический момент. Теперь давайте все вместе действовать быстро, солидарно, опираясь на изобретательность и приверженность ученых, которые создали жизненно важные вакцины против COVID-19", - заявил Гебрейесус.

В среду Кэтрин Тай, торговый представитель США, выступила с заявлением, в котором говорится, что чрезвычайные обстоятельства, вызванные пандемией COVID-19, требуют экстренных мер для реагирования на нее, добавив, что отказ от защиты интеллектуальной собственности на вакцины необходим, чтобы помочь положить конец бедствию.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты будут участвовать в переговорах со Всемирной торговой организацией и работать с частным сектором и другими партнерами над расширением производства и распространения вакцин. Отказ от прав, предложенный Южной Африкой и Индией, может устранить препятствия на пути наращивания производства вакцин в развивающихся странах, отмечает CNBC News. Данное предложение Индии и ЮАР сейчас поддерживают 60 из 164 членов организации, в основном как раз из развивающихся стран.

Фармацевтические лаборатории и производители вакцин в США не в восторге от инициативы американской администрации.