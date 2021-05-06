Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 132-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"

Принят Государственной Думой 20 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3950; 2016, N 27, ст. 4250; 2017, N 31, ст. 4786; 2018, N 31, ст. 4852; N 53, ст. 8497; 2019, N 52, ст. 7835; 2020, N 8, ст. 914; N 50, ст. 8067; 2021, N 9, ст. 1467) следующие изменения:

1) в части 21 статьи 6 слова "ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов (кораблей)" заменить словами "космической техники и объектов космической инфраструктуры", после слов "банковское сопровождение" дополнить словами "или по которому будет осуществляться казначейское сопровождение расчетов";

2) часть 3 статьи 61 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) контролирующему органу.";

3) в пункте 2 части 1 статьи 83:

а) в подпункте "е" слова "согласованном сторонами при заключении государственного контракта и предусмотренном его условиями" заменить словами "предусмотренном условиями государственного контракта";

б) в подпункте "е1" слова "согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями" заменить словами "предусмотренном условиями контракта";

в) в подпункте "е2" слова "согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями" заменить словами "предусмотренном условиями контракта";

4) часть 1 статьи 152 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) выдает требования о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа, в случаях, указанных в настоящем Федеральном законе;";

5) статью 159 дополнить частями 31 - 33 следующего содержания:

"31. Неисполнение в срок предписания, выданного по результатам проверки, влечет за собой административную ответственность.

32. Срок исполнения предписания, выданного по результатам проверки, может продлеваться контролирующим органом по мотивированным ходатайствам проверяемого лица или его представителя в случае, если указанные в ходатайствах причины продления срока будут признаны уважительными. Ходатайства о продлении срока исполнения предписания направляются в контролирующий орган не позднее чем за двадцать рабочих дней до истечения срока исполнения предписания.

33. При принятии решения о продлении срока исполнения предписания, выданного по результатам проверки, указанный срок может быть продлен не более чем на сто восемьдесят календарных дней. Решение о продлении срока исполнения предписания или об отказе в его продлении в течение десяти рабочих дней со дня получения ходатайства направляется проверяемому лицу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается проверяемому лицу или его представителю под роспись.";

6) дополнить статьей 159-1 следующего содержания:

"Статья 159-1. Требование о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа

1. В целях пресечения действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа, контролирующий орган выдает хозяйствующему субъекту требование в письменной форме о прекращении таких действий (бездействия) (далее - требование).

2. Требование выдается в случае выявления признаков нарушения части 61 статьи 6 настоящего Федерального закона.

3. Требование должно содержать:

1) выводы о наличии оснований для его выдачи;

2) описание признаков нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа;

3) перечень действий, направленных на устранение признаков нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

4. Требование подлежит выполнению лицом, которому оно выдано, в срок, установленный требованием. Срок выполнения требования должен составлять не менее чем десять дней с момента его получения. По мотивированному ходатайству лица, которому выдано требование, и при наличии достаточных оснований полагать, что в установленный срок требование не может быть выполнено, указанный срок может быть продлен контролирующим органом.

5. Контролирующий орган должен быть уведомлен о выполнении требования в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

6. Порядок выдачи требования и его форма утверждаются контролирующим органом.";

7) пункт 1 части 1 статьи 1515 изложить в следующей редакции:

"1) государственный заказчик, осуществляющий размещение заказа, отношения в рамках которого являются предметом рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа;";

8) в статье 1517:

а) пункт 4 части 1 дополнить словами "(при их наличии)";

б) часть 6 после слов "у головных исполнителей, их должностных лиц, исполнителей, их должностных лиц" дополнить словами ", юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,";

в) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Решение об отказе в возбуждении дела о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа с указанием основания, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, или уведомление о возбуждении такого дела направляется заявителю в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия такого решения.";

г) в части 11 второе предложение изложить в следующей редакции: "Копия такого приказа в течение трех дней со дня его издания направляется ответчику по делу.";

9) в части 2 статьи 1520 слова "(заявитель, лицо, располагающее сведениями об обстоятельствах рассматриваемого дела)" исключить;

10) в статье 1525:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Срок исполнения предписания по делу о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа может продлеваться комиссией по мотивированным ходатайствам ответчика (ответчиков) по делу в случае, если указанные в ходатайствах причины продления срока будут признаны уважительными. Ходатайства о продлении срока исполнения предписания направляются в контролирующий орган не позднее чем за двадцать рабочих дней до истечения срока исполнения предписания.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. При вынесении определения о продлении срока исполнения предписания по делу о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа указанный срок может быть продлен не более чем на сто восемьдесят календарных дней. Определение о продлении срока исполнения предписания или об отказе в его продлении подписывается председателем и членами комиссии и в течение десяти рабочих дней со дня получения ходатайства направляется ответчику (ответчикам) по делу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается ответчику (ответчикам) или его представителю под роспись.";

в) часть 6 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин