В Киеве 6 мая побывал глава Государственного департамента США Энтони Блинкен. Желанного гостя в Киеве встречали с президентскими почестями, и, возможно, именно поэтому открытая часть визита ничего принципиально нового к пониманию двусторонних отношений не добавила. Зато обильную почву для слухов и домыслов дали неформальные встречи заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, вернувшейся в Киев будто на место преступления.

Владимир Зеленский давно добивался контактов с новой администрацией США, но, кроме дежурных обещаний поддержки, никакой конкретики от Энтони Блинкена не получил. Фото: AP

Хотя визит был заявлен двухдневным, высокопоставленный чиновник из США - третий в иерархии, и четвертый по порядку замещения президентской должности - по заведенной для Украины традиции прибыл незадолго до полуночи среды, и потому визит в реальности был однодневным. Встречали его в аэропорту "Борисполь" исключительно сотрудники посольства, но украинские власти со своей стороны за много часов до посадки самолета перекрыли дороги для кортежа Блинкена, состоявшего из трех десятков машин, и заодно блокировали Площадь Независимости, тот самый "майдан". Из чего сетевые острословы сделали вывод, что раздача печенья населению в этот раз не планируется.

Не случилось, впрочем, и раздачи далеко идущих обещаний. Возможно, из-за сжатого графика госсекретаря: 20 минут на встречу с главами фракций Верховной Рады, 30 минут на главу МИД Кулебу, 10 минут на возложение венков к памятнику "героям АТО" и общение с лидером церковных раскольников Епифанием, и, наконец, полноценный час на переговоры с Зеленским.

При этом больше всего внимание СМИ привлекла именно встреча с парламентариями. Так, на ней, до встречи Блинкена с Зеленским, что является дипломатической двусмысленностью, присутствовал Петр Порошенко. Позже он разместил в своем Facebook фото рукопожатий с Блинкеным, но датированное 2015 годом.

Как утверждают источники украинских СМИ, спич госсекретаря длился не более 3 минут, а все оставшееся время с присутствующими персонажами общалась Виктория Нуланд. В частности, она рекомендовала не педалировать тему вступления Украины в НАТО, а больше заниматься реформами, в особенности - судебной. Реформа эта, напомним, предполагает передачу права назначения украинских судей в руки коллективного Запада. Наблюдатели также отметили прозвучавшие на встрече критические высказывания спикера Рады Дмитрия Разумкова касательно инициированных Зеленским кадровых перестановок в руководстве НАК "Нафтогаз", вызвавших неудовольствие в Вашингтоне. И слухи о том, что глава парламента ведет собственную политическую игру, получили еще одно подтверждение.

Встреча с Зеленским на общем фоне, по большому счету, получилась протокольной, и были сказаны все причитающиеся слова: о поддержке евроатлантического курса, территориальной целостности и реформ, а также артикулирована озабоченность перманентной "российской агрессией".

В наиболее сжатой форме смысл часового общения сформулировал Блинкен на брифинге: "Мы обсудили вопрос реформ. Перед Украиной стоят два вызова. Первый - Россия. Второй - олигархи и коррупция, которые работают против интересов Украины. В этом контексте мы говорили о продолжении работы в отношении корпоративного администрирования. Это касается "Нафтогаза", независимости антикоррупционного суда, реформ службы безопасности".

Далеко идущих обещаний Блинкен и Нуланд не сделали, пожурив Киев за коррупцию и промедление с реформами

При этом украинские СМИ, разбирая слова госсекретаря, расставили приоритеты в обратном порядке по важности: сначала "Нафтогаз" и корпоративное администрирование, то есть контроль Вашингтона за местной властной вертикалью, от естественных монополий до спецслужб, а потом уже не названные поименно олигархи и мифическая "российская угроза".

Никаких принципиальных гарантий, обещаний, новых горизонтов и чарующих перспектив Блинкен перед Зеленским не обозначил. Насторожить офис Зеленского должна была также словесная конструкция "поддерживаем, пока вы делаете реформы", прозвучавшая в приветственном слове Блинкена, а также напоминание о 4,6 млрд долларов, потраченных США на украинском направлении с 2014 года, и за которые, возможно, кому-то придется отчитываться.

При этом основной интерес украинских экспертов был прикован к скрытой от прессы части визита, связанной с Викторией Нуланд. По слухам, за рамками официальной части она еще раз увиделась с Порошенко, провела встречи с главой МВД Аваковым, бывшим премьером Яценюком, мэром Киева Кличко и другими лицами, знакомыми ей по государственному перевороту. Якобы неформально обсуждались возможные кандидатуры нового премьер-министра. В этой связи выражение "пока поддерживаем", допущенное Блинкеным, обретает для Зеленского особое значение.