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06.05.2021 20:01
Рубрика: В мире

Японский город потратил "ковидные деньги" на статую гигантского кальмара

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Власти прибрежного города Ното в Японии спровоцировали скандальные дебаты в стране после того, как потратили почти 230 тысяч долларов, выделенных из государственного бюджета на помощь в связи с коронавирусом, на возведение 13-метровой статуи летающего кальмара.

Фото: twitter@NHKニュース
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Рыбацкий городок, где кальмары являются деликатесом, установил статую в марте, чтобы способствовать развитию туризма после прекращения пандемии. Розовое морское существо весом 5,5 тонны сидит возле ресторана и туристического центра, оформленного в стиле щупальцев кальмаров, сообщает New York Times. Тетсудзи Симоячи, городской чиновник, ответственный за установку столь необычной статуи, выразил надежду, что она станет "движущей силой в период после пандемии".

Однако открытие статуи гигантского кальмара вызвало вопросы у многих из 16 тысяч жителей города, расположенного примерно в 230 километрах к северо-западу от Токио. Они задавались вопросом насчет лучшего использования бюджетных средств, выделенных на чрезвычайную помощь. Один пользователь Twitter спросил, как мир отнесется к установке гигантского кальмара "в стране, где вакцины не производятся, ПЦР-тестирование не увеличилось, а медицинская система рухнула".

По словам представителя мэрии, горожане выражали обеспокоенность по поводу того, что власти потратили деньги на нецелевые нужды. Из 6,2 миллиона долларов США, которые город получил от правительства Японии в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, он потратил около 2,5 миллиона на меры по борьбе с инфекциями и 1,3 миллиона на поддержку местного бизнеса и занятости. При этом у властей все еще остались деньги после возведения статуи кальмара. С начала пандемии в городе зарегистрировано менее 30 случаев коронавируса. В целом в прошлом году Япония выделила муниципалитетам 41 миллиард долларов в виде чрезвычайных субсидий на борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями.

Фото: Malcolm Hart, Proceedings of the Geologists' Association
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Симоячи сказал, что Ното исторически был центром ловли кальмаров в Японии, но уловы значительно сократились из-за конкуренции со стороны китайских и северокорейских лодок. Туризм также упал, и город построил туристический центр, чтобы привлечь посетителей, хотя в мэрии отметили, что начинать маркетинговую кампанию еще слишком рано.

Япония контролирует вирус лучше, чем многие страны, но недавно столкнулась с резким всплеском случаев заболевания в Токио и других муниципалитетах. Это вызвало новый виток экономических ограничений, критику медленного развертывания вакцинации и вопросы о том, следует ли стране проводить Олимпийские игры, которые должны начаться в июле.

В мире Восточная Азия Япония

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