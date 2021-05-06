Инфекционист из Индии рассказал, как страна переживает "вторую волну" COVID

Жуткие кадры уличного сжигания тел индийцев, жертв "второй волны" пандемии COVID-19, с подачи Independent облетели весь мир. Насколько катастрофа в этой стране реальна? Чтобы посмотреть на ситуацию изнутри, мы связались с Ранга Редди Бурри, президентом Академии инфекционного контроля Индии, профессором Школы Медицинских наук Хайдарабадского университета, активистом общественного здравоохранения (ASHA).

Господин Ранга Редди Бурри, в какой части Индии вы работаете?

Ранга Редди Бури: Я нахожусь в данный момент в городе Хайдарабад, штат Телангана, это один из "молодых" штатов на юге. Я работаю специалистом по инфекционному контролю, а также тренирую врачей в плане подходов к гигиене и борьбы с инфекциями. Помимо этого, я занимаюсь преподавательской деятельностью.

Вы изучали медицину, в том числе, в Советском Союзе?

Ранга Редди Бури: Я учился в Минском государственном медицинском университете. Когда поступил, это был СССР, когда закончил вуз - уже другое государство.

Лично Вы болели коронавирусом или Ваши близкие?

Ранга Редди Бури: Мои родители, брат, его жена, его дети, все болели. Помимо этого, у меня было 300 пациентов разных возрастов с СOVID-19.

Какие вакцины в настоящий момент используют в Индии?

Ранга Редди Бури: В Государственной программе вакцинации участвуют пока только две вакцины. CoviSheild, производимая по лицензии AstraZeneca, и COVAXIN® индийской фармацевтической компании Bharat Biotech, созданная в Хайдарабаде.

К сожалению, российская вакцина долго к нам не поступала, так как разрешение на ее импорт было выдано совсем недавно. Но с 1 мая все изменилось.

Как вы оцениваете эффективность "Спутника"?

Ранга Редди Бури: Я думаю, что нам не очень важно, насколько эффективна каждая из полученных в мире вакцин. ВОЗ заявила, что эффективности более 50% достаточно, чтобы начинать вакцинацию. К нашему счастью, все существующие препараты имеют эффективность значительно большую, чем 50%. "Спутник V" - cвыше 90%, индийские вакцины - 83 и 84%. Разница в несколько процентов не имеет значения для страны с таким огромным населением, как Индия.

Насколько ситуация в Индии усугубилась за последний месяц?

Ранга Редди Бури: Да, "вторая волна" пришла. Кто-то сравнивает ее с апокалипсисом, кто-то с цунами, разные эпитеты используются. Но я с осторожностью применяю подобные слова. Положение очень тяжелое, новые разновидности коронавируса активно развиваются, некоторые из них "ускользают" от антител. Из-за очень быстрого роста числа зараженных в наших больницах возник дефицит мест, в некоторых случаях не хватает медицинского кислорода, лекарств. Месяц назад ежедневно новых больных было 90-100 тысяч, сегодня - 400 тысяч.

В СМИ появились пугающие кадры из Индии с телами умерших, сжигаемыми прямо посреди улицы. Положение настолько катастрофическое?

Ранга Редди Бури: Где бы в мире такое не произошло - в Индии, России или США - не важно, для нормального человека это была бы шокирующая информация. Но на самом деле произошедшее не означает, что положение настолько плохое. Из этого не нужно делать сенсацию, так как это не имеет прямого отношения к СOVID-19. Это могут быть или религиозные ситуации, или что-то, имевшее место в конкретном городе, на небольшом участке территории. Правда в том, что умирают у нас людей больше, чем раньше, так как увеличилось количество инфицированных. Но летальность в процентном соотношении не изменилась. Раньше было меньше 1%, и сейчас она не выросла.

Можно ли было предугадать такое развитие событий? Были ли предпосылки к началу "второй волны"?

Ранга Редди Бури: Во-первых, наши люди думали еще в ноябре-декабре, что мы уже изгнали СOVID. Индийцы вышли на улицы, с помпой стали отмечать свадьбы, религиозные праздники, ходить в театры, кинотеатры. Все забыли о пандемии. Во-вторых, государство не приняло необходимые меры. Населению говорили о масках и недопущении скопления людей, но одновременно с этим в пяти штатах организовали выборы. Это была очень большая ошибка. Наконец, третье - сам вирус, его мутации.

Но пик роста заболеваемости хотя бы достигнут?

Ранга Редди Бури: Я и мои коллеги-эпидемиологи прогнозируем, что в мае в Индии за сутки будут фиксировать 500-600 тысяч заболевших. Если мы хотим не допустить этого, властям необходимо действовать. Обеспечить изоляцию людей. Срочно снабдить больницы всем необходимым. И государство само по себе, без участия граждан, ничего не добьется. Если люди будут послушны, а руководители будут вести страну по верному пути, мы сможем стабилизировать обстановку.

Но мы знаем, что и во время "испанского гриппа" в 1918 году, и во время других эпидемий прошлого века мы не обошлись одной волной. Так что нельзя исключать вероятность "третьей" волны.

Вакцинация - единственный инструмент ее предотвращения.

Сколько единиц вакцины необходимо Индии?

Ранга Редди Бури: Как известно, для того, чтобы коллективный иммунитет сформировался, 70% населения должно иметь антитела. То есть нужно или переболеть, или прибегнуть к вакцине. Первый вариант для нас неприемлем. Если в месяц заразятся не 400 тысяч, а 4 миллиона пациентов, станет реальностью абсолютный коллапс.

Всего в Индии живет 1 млрд 300 млн человек. Это означает, что 800-900 млн граждан необходимо привить. Причем каждому нужны две дозы вакцины. Итак, мы имеем цифру минимум в 1,6 млрд доз.

Пока же мы способны выпускать 70 млн. единиц в месяц. При таких темпах всеобщая вакцинация станет очень долгим процессом: полтора, два года. Так что немедленно нужно дать разрешения всем компаниям, готовым наладить производство в Индии, или ввозить вакцину. Создатели "Спутника V" хотят нам поставить 10 млн, а с июня производить 30-50 млн доз в месяц. Это было бы очень полезно.

В СССР был "культ здоровья": детей учили делать зарядку, закаляться и обязательно мыть руки с мылом перед едой. А в Индии личная гигиена является частью национальной культуры?

Ранга Редди Бури: Хотя индуизм мы называем религией, это не религия, а образ жизни людей. В основе индуизма заложена чистота - чистота души и чистота тела. Если вы приходите в храм или просто в какой-то дом, вы всегда оставляете обувь перед дверью. Когда я был ребенком, если не вымыть руки и даже ноги, моя бабушка не разрешала ходить по дому. Гигиена была частью культуры. Но прошла очень быстрая урбанизация, из деревни люди массово переехали в города. И уровень чистоты уменьшился. Это привело к распространению гастроэнтерита и других инфекционных заболеваний. А значит - нужно вести пропаганду заботы о себе и своем здоровье.

Между тем

Расположенный в Юго-Восточной Азии "город-государство" Сингапур от Индии отличается и площадью (значительно меньшей, чем площадь Москвы), и численностью населения. На территории крохотной республики проживает примерно 5 млн 700 тысяч человек. В Сингапуре несколько лет живет и уроженка Башкортостана, выпускница Литинститута им. Горького писательница Наталья Иванова.

Наталья рассказала "РГ", что ее новая родина ради противостояния пандемии отрезала себя от всей планеты еще в марте прошлого года. Чтобы попасть в Сингапур, нужно или согласиться две недели провести в отеле (заплатив 2000 местных долларов, что в пересчете составляет 110 тысяч российских рублей), или сдать тест. Практика, в общем-то, не уникальная. Но тут также жестко требуют выполнения противоэпидемических правил: например, штраф за отсутствие маски составляет 300 долларов (17 тысяч рублей), эти меры показывают свою действенность.

"В городе вируса нет, но ношение масок обязательно; идет активная вакцинация населения тремя доступными вакцинами: Pfizer, Moderna, Sinovac. Закрытые границы, запрет на въезд туристам и карантин позволяют не беспокоиться о новой волне", - рассказала Наталья Иванова.

Как результат: только чуть больше 60 тысяч заболевших "короной" и 30 умерших (по официальным данным портала coronavirus-monitor.info).

В Сингапуре у работников системы здравоохранения, построенной по западному образцу, при такой незначительной нагрузке на больничное койко-место, есть возможность бороться за каждую жизнь, - поясняет Наталья.