К Минспорту и Минтрансу обратились с просьбой взять на себя финансирование безопасности детских перевозок на спортивные мероприятия

Член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Валентиновна Агре направила министру спорта и министру транспорта обращения с предложением позаботиться о безопасности детей, совершающих групповые поездки в рамках детских спортивных мероприятий.

По словам Агре, необходимо выделить отдельную статью расходов для безопасности транспортировки несовершеннолетних, а также добиться формирования специальных тарифов на групповые перевозки детей на спортивные и культурные мероприятия для авиа и железнодорожного транспорта.

Поводом для обращения послужила страшная авария, произошедшая 30 апреля в Ставропольском крае. На 535 км трассы "Астрахань - Ставрополь" столкнулись ВАЗ, грузовой автомобиль и микроавтобус, на котором детская баскетбольная команда ехала на соревнования из Волгограда в Черкесск.

В микроавтобусе было 14 детей и 4 сопровождающих, пять девочек погибло, остальные дети были доставлены в больницу. Непосредственной причиной аварии стало грубое нарушение правил водителем легковушки, но важно заметить, что поездка изначально не была организована должным образом и не отвечала правилам безопасности.

"У меня у самого дети спортсмены, я их, например, никогда не отправляю на автобусах в дальние поездки. Я считаю, что нужно ездить либо железнодорожным транспортом, либо авиатранспортом. А если это автобус, то он должен быть нормального размера, а не микроавтобус", - поделился президент Волгоградской областной федерации баскетбола Алексей Белолипецкий. (источник: Сетевое издание "В1.ру")

"Сколько раз выезжали на соревнования, но на микроавтобусе-маршрутке впервые поехали. Очень хотели выступить на турнире, а добраться иначе было не на чем. Тогда никто особо не задумывался. Думали, что нормально и хорошо доедут, а сейчас вот какой бедой это вышло", - рассказала мама одной из девочек-баскетболисток . (источник: Сетевое издание "В1.ру")

К сожалению, это не единичный случай, когда попустительское отношение к организации детских перевозок приводило к страшным последствиям.

Вспомним трагедию 2015 года, когда под Нижним Новгородом разбился автобус, на котором юные каратисты ехали на соревнования из Казани в Санкт-Петербург. 10 ребят были госпитализированы в областную клиническую больницу, одна девочка скончалась. Автобус марки "Мерседес", принадлежащий частному предпринимателю из Казани, выехал на встречную полосу - водитель попросту уснул.

Замначальника УГИБДД по Республике Татарстан Рустам Ибрагимов сообщал корреспонденту "Вечерней Казани", что значительные нарушения были допущены именно со стороны организаторов мероприятия.

Согласно утвержденным постановлением правительства РФ Правилам организованной перевозки детей автобусами, детские группы запрещается перевозить в ночное время. Организаторы дальних поездок должны заранее бронировали отели, где дети и сопровождающие могли бы переночевать, а ведомства, которые организовывают поездку (минобраз, минмолодежи и пр.) - заранее предоставлять в ГИБДД информацию о маршруте, транспортном средстве, графике движения автобуса и водителе. Водителю должны были провести специальный инструктаж, проверить по базе данных, при обнаружении грубых нарушений - отклонить кандидатуру. В данном же случае ничего этого сделано не было.

Тема безопасности и благополучия детей была и остается ключевой: в настоящее время у родителей есть поддержка от Президента фактически по всем вопросам, касающимся детей. Однако, если взять вопрос организованных детских перевозок - тут родители остаются с проблемой один на один. Расходы на поездки и забота об их безопасности по-прежнему ложатся на семьи юных спортсменов.

"Сейчас в Российской Федерации реализуется национальный проект "Безопасные и качественные дороги", одной из целей которого в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" является снижение социального риска в ДТП до 8,4 к 2024 году.

Усилия государства в данный момент направлены на то, чтобы обеспечить гражданам страны безопасные условия для перевозки детей как в личном автотранспорте, так и при организованной перевозке групп детей. Однако зачастую на обеспечение качественной и безопасной перевозки коллективов детей в образовательных организациях просто не хватает средств, что в итоге ведёт к экономии на перевозчике, либо к сбору значительных средств с семей участников мероприятий.

Нельзя перекладывать ответственность за перевозки полностью на плечи родителей, ведь в своём послании Федеральному собранию в 2021 году Президент страны обратил особое внимание на необходимость поддержки государством семей, а также назвал сбережение народа России - высшим национальным приоритетом.

Кроме того, система железнодорожного и авиасообщения не всегда позволяет довезти группу детей на самолёте или поезде, это касается не только вопросов отсутствия аэропортов и вокзалов во многих населённых пунктах страны, но и стоимости перевозки групп детей. На данный момент в стране отсутствует система специальной тарификации перевозки организованных групп детей, тем временем пониженный тариф на такие перевозки мог бы перераспределить транспортные потоки и дать возможность организаторам поездок выбрать более безопасный способ перевозки - на самолёте или поезде", - сообщает Наталья Агре.

Можно ли было бы избежать всех этих трагедий, заранее позаботившись о безопасности перевозок? Этот вопрос не отменит произошедшее и не вернет к жизни юных спортсменов. Однако он должен поставить перед необходимостью сделать выводы, позаботиться о детях и исправить страшную статистику.

"По итогам 3 месяцев 2021 года зарегистрировано 2 642 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, погибло 96 детей, 2 898 детей ранено. В 2020 и 2021 годах произошло сразу несколько резонансных ДТП с участием автобусов, перевозивших детей на спортивные мероприятия: ДТП с микроавтобусом, перевозившим юношескую баскетбольную команду в Ставрополье в апреле 2021 года и ДТП в феврале 2020 года на автодороге Саранск - Ульяновск с автобусом футбольного клуба "Нефтяник ". Нельзя допускать, чтобы подобные происшествия повторялись.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас рассмотреть следующие предложения:

Провести межведомственное совещание с МВД России, Министерством Спорта, Министерством транспорта России, Министерством просвещения России, Министерством культуры России, Министерством туризма России и другими заинтересованными ведомствами и организациями для обсуждения вопросов взаимодействия по обеспечению безопасности групповых перевозок на спортивные и культурные мероприятия;

Ввести систему субсидирования организованных перевозок групп детей на спортивные мероприятия, в частности предусмотреть выделение отдельных бюджетов на трансфер групп детей под календарный план выездных спортивных мероприятий в спортивных, образовательных организациях.

Считаем, что данные меры будут способствовать повышению безопасности перевозок групп детей, более динамичному развитию системы детских спортивных соревнований, перераспределению транспортных потоков в сторону использования ж/д и авиатранспорта, а также повышению безопасности дорожного движения в целом", - пишет в обращениях Наталья Агре.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой АНО "Движение без опасности"