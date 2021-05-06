К российскому аналогу SWIFT подключились 19 иностранных банков и юрлиц

Банк России в сжатые сроки создал СПФС в 2014 году в ответ на риски отключения России от SWIFT в результате санкций; эти угрозы последний раз прозвучали со стороны Европарламента в конце апреля этого года.

СПФС система стала альтернативным и гарантированным каналом передачи электронных сообщений по финансовым операциям. Первый иностранный банк подключился к СПФС в 2018 году.

В 2020 году количество переданных через СПФС сообщений удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT, говорится в годовом отчете Банка России.

СПФС обеспечивает передачу и контроль финансовых сообщений в форматах SWIFT, передачу сообщений в собственных форматах клиента, настройку им списка контрагентов и типов принимаемых от них финансовых сообщений.