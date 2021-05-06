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06.05.2021 16:54
Рубрика: Экономика

К российскому аналогу SWIFT подключились 19 иностранных банков и юрлиц

Текст: Игорь Зубков
Число банков и юрлиц, подключенных к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, за 2020 год выросло с 391 до 404. К началу этого года к ней, в частности, были подключены 19 нерезидентов, сообщил Банк России в годовом отчете, направленном в Госдуму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк России в сжатые сроки создал СПФС в 2014 году в ответ на риски отключения России от SWIFT в результате санкций; эти угрозы последний раз прозвучали со стороны Европарламента в конце апреля этого года.

Фото: iStock
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СПФС система стала альтернативным и гарантированным каналом передачи электронных сообщений по финансовым операциям. Первый иностранный банк подключился к СПФС в 2018 году.

В 2020 году количество переданных через СПФС сообщений удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT, говорится в годовом отчете Банка России.

СПФС обеспечивает передачу и контроль финансовых сообщений в форматах SWIFT, передачу сообщений в собственных форматах клиента, настройку им списка контрагентов и типов принимаемых от них финансовых сообщений.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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