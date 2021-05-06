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06.05.2021 09:00
Рубрика: Общество

Как подготовиться к ЕГЭ за один месяц

Текст: Ирина Ивойлова
Какое задание на ЕГЭ по русскому часто бывает самым сложным для школьников? Как ни печально, но много ошибок допускается при чтении текста в первом же задании ЕГЭ по русскому языку. От ученика требуется прочитать и понять, о чем говорится в тексте. Надо понять главную мысль, найти предложение, в котором она передается, и записать номер предложения.

- Это задание требует вдумчивого чтения. Но часто ученики воспринимают текст как пустой набор знаков, слов. - рассказала "РГ" Любовь Яровенко, финалист конкурса "Учитель года России - 2020", учитель русского языка и литературы Многопрофильного лицея города Муравленко. - Современные дети много читают и пишут, но что? Сообщения, короткие подписи под фото и видео. А в конце ставят смайлики, которые заменяют текст, выражающий эмоции и свое отношение. Вспомните эпизод романа Тургенева "Отцы и дети", в котором речь идет о встрече Базарова с Николаем Петровичем Кирсановым: "Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал". Одна эта фраза говорит о многом. Но ее надо уметь прочитать и понять. Каким смайликом можно заменить такой текст?

Фото: iStock
Названы самые популярные ошибки в ЕГЭ по русскому языку

Что можно попробовать сделать за оставшийся месяц? "Каждый день в оставшееся время выделите 30-40 минут для чтения. Если точнее, для обучения чтению, - советует Любовь Яровенко. - Возьмите любое художественное произведение и разбирайте, хотя бы по два-три абзаца или странице (сколько успеете), но очень внимательно и детально. Ответьте подробно на самые разные вопросы: о чем там говорится, кто куда поехал или пошел, зачем, на чем, с кем, для чего, как описывается дорога или путешествие, что автор старается подчеркнуть тем или иным словом, как описывает погоду, природу, как выражает свое отношение к происходящему, почему главному герою стыдно или больно за свой поступок…"

Какое произведение выбрать для домашней тренировки? "Чем больше произведение, тем больше в нем смыслов. Но школьники не очень любят большие тексты. Поэтому можно взять, например, Набокова "Облако, озеро, башня", Бунина "Чистый понедельник", Андреева "Баргамот и Гараська". Это небольшие произведения, но в них много содержательных пластов", - советует педагог.

Еще одно задание, которое вызывает трудности, - из основной школы. Это правописание приставок, которые не меняются на письме (ПЕРЕ-, ПО-, НАД-, ПОД- и другие).

"На уроках школьники обычно хорошо выполняют такие задания, но на ЕГЭ делают ошибки, - говорит Любовь Яровенко. Возможно, причина в формулировке задания. На уроках тебе говорят: "напиши слово", а на экзамене - "надо найти и указать варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква, и записать номера ответов".

Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года

Впрочем, по ее словам, на Всероссийских проверочных работах в 4 классе в этом году детям уже предлагались формулировки заданий, похожие на те, что встретятся на ЕГЭ. Так что тренировка уже началась.

"Может быть, есть минимальный список произведений, которые надо заставить себя прочитать, чтобы справляться с сочинением на ЕГЭ?"

"Для сочинения на ЕГЭ по русскому языку (задание 27) не нужно специального знания каких-либо произведений. В качестве обоснования собственной позиции можно привлекать жизненный опыт, научную, публицистическую литературу, рассуждения о каком-либо общественном явлении".

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