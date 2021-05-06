Какую роль сыграли советские танкисты-испытатели в годы Великой отечественной

К моменту нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года Вторая мировая война шла в Европе почти два года. Однако именно советские танкисты-испытатели из Кубинки первыми в мире смогли тщательно изучить немецкую бронетехнику и дать рекомендации по ее гарантированному уничтожению.

Испытательный Полигон к лету 1941 года работал на полную мощность. Там испытывались новейшие танки КВ-1, КВ-2 и Т-34/76, легкие бронемашины. Но уже в июле его работа резко изменилась. Стало ясно, что быстрой победы в начавшейся войне не будет. От испытателей требовалось найти самые эффективные способы по борьбе с бронетехникой противника, а также разработать методику повышения защищенности и общей эффективности отечественных танков и бронемашин. С этой задачей справились, несмотря на то, что основная часть испытательного Полигона в конце 1941 года была эвакуирована из Кубинки в Казань.

Обо всем, чем занимались танкисты-испытатели в годы Великой Отечественной, можно говорить долго. Расскажем о наиболее интересных и малоизвестных эпизодах поистине грандиозной работы.

Летом 1941 года в Кубинке была разработана мортирка для метания противотанковых гранат РПГ-40. Она крепилась на винтовку Мосина и выстреливала достаточно мощные гранаты на 70 метров. Затем были созданы мортирки для метания связок противотанковых гранат, осколочно-фугасной гранаты Ф-1, бутылок с зажигательной смесью. То есть бойцам Красной армии не надо было бросаться под вражеские танки, а можно было эффективно их уничтожать из окопов и других укрытий. Эти мортирки активно использовались при обороне Москвы, но по цензурным соображениям о них писать было запрещено.

Летом 1941 года наши войска захватили в качестве трофеев немало немецкой бронетехники. Ее изучили в Кубинке, была выпущена памятка артиллеристам и пехотинцам по борьбе с танками 38-Т, Т-III, "Артштурм", Т-IV. Когда стало ясно, что против СССР воюет не только нацистская Германия, но фактически и вся Европа, были выпущены другие рекомендации. В частности, указывались наиболее уязвимые места французского танка "Рено", чехословацкого Ш-ПА "Прага", а также легкого польского танка.

Стоит отметить, что немцы также тщательно изучали советские танки, которые они захватывали в период своих победных шествий на Восток. И свои лучшие бронемашины они создали прежде всего на основе конструкции Т-34/76.

В 1943 году были захвачены первые "Тигры" и "Пантеры". Наибольший интерес вызвала "Пантера". Ее испытали. И вот лишь часть отчета о том тестировании.

Было отмечено, что лобовая броня корпуса и башни практически не пробиваемы. Зато борт и корма пробиваются насквозь даже выстрелом из пулемета ДШК.

Танкисты-испытатели не побоялись отметить, что "Пантера" по своей мощи превосходит и Т-34/76, и КВ-1. Наши танки она гарантированно уничтожала с дистанции в 1,5 км. С другой стороны, тяжелая "Пантера" на поле боя могла двигаться только вперед и назад - никаких маневров она совершать была не в состоянии. Если Т-34/76 прорывался через немецкую оборону и заходил в борт "Пантеры", участь немецкого танка была предрешена.

В 1944 году во время боев на Сандомирском плацдарме удалось захватить целехонькими два новейших "Королевских Тигра" с башенными номерами 102 и 502. Они были тут же переправлены в Кубинку. Отчет об их испытаниях очень интересен.

Расход топлива оказался запредельным. На 100 км пути по грунтовке требовалась почти тонна бензина - 970 литров. Скорость движения по шоссе не превышала 30 км/час, а по проселочной дороге - 15 км/час. Причем "Королевский Тигр" не мог идти по полям - там он сразу увязал по самое днище. Оказалось, что и моторно-трансмиссионная группа очень ненадежна. Два захваченных танка должны были пройти своим ходом до железнодорожной станции погрузки всего 86 километров. И на столь короткой дистанции они постоянно ломались. Почти анекдотично сегодня читается, что у самых грозных, как считали немцы, танков Второй мировой крошились подшипники и срезались болты крепления на ведущих колесах. А еще при движении по ровной дороге два раза разрушалась бортовая передача. То и дело приходилось менять траки на гусеницах, которые рвались при поворотах. И это при том, что "Королевскими Тиграми" управляли лучшие в СССР танкисты-испытатели, которые берегли трофейные машины.

В конце концов самые мощные тяжелые танки нацистской Германии были доставлены в Кубинку, где их всесторонне испытали. Но это уже ничего не решало. Наши ИС-2, а тем более "Зверобои" со своими 152-м пушками уничтожали "Пантеры" и "Тигры", даже королевские, на любой дистанции. До сегодняшнего дня сохранился "Королевский Тигр" под номером 502. Он на ходу - и это опять же заслуга наших танкистов-испытателей.

Иногда серьезным минусом советской бронетехники указывается то, что она не имела защиты от кумулятивных боеприпасов. Работы по экранированию Т-34/76 проводились. Испытывались различные варианты экранов - из песочных и железобетонных конструкций, а также из листового железа. Они защищали от кумулятивной струи. Но при этом масса танка увеличивалась на треть от основного веса. А это резко снижало маневренность машины, вело к перерасходу топлива. Работы были прекращены, так как все-таки основную угрозу представляли классические бронебойные снаряды, а не кумулятивные, которые противником использовались редко. На этот счет есть показательная статистика. За весь 1942 год поражений наших танков кумулятивными снарядами отмечено не было. В боях 1943 года такие поражения составили не более 7%. В 1944 году поражений артиллерийскими кумулятивными снарядами опять зафиксировано не было. А появившиеся у немцев фаустпатроны пробили броню всего пяти процентов от всех пораженных советских танков. В 1945 году танкистам были даны рекомендации по оборудованию в полевых условиях их машин металлическими сетками, которые подрывали фаустпатроны на удалении от основной брони.

Кстати, в конце Великой Отечественной нашими конструкторами была разработана специальная навесная динамическая защита, гарантированно разрушавшая кумулятивную струю. Но командование бронетанковых войск ее не приняло. Спустя четверть века такую защиту впервые использовали израильтяне на своих танках американского производства.

9 мая 1945 года всему миру стало ясно, что советская бронетехника - лучшая в мире. А тяжелый ИС-3, прошедший в парадном строю в Берлине, вообще поверг наших вчерашних союзников в шок. Их танкостроители даже не представляли, что танк такой конфигурации можно построить.