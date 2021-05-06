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06.05.2021 16:12
Рубрика: Культура

В Польше найден уникальный 1100-летний клад монет Каролингов

Текст: Денис Передельский
Фото: Muzeum w Ostrodzie Фото: Muzeum w Ostrodzie
Фото: Muzeum w Ostrodzie

В Польше на территории коммуны Бискупец археологи нашли богатый клад серебряных монет эпохи Каролингов, уникальный тем, что в этой части Европы никогда ничего подобного не находили.

Фото: © Jorge González/Elena Santos
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Как сообщает Nauka w Polsce, богатый клад монет был обнаружен при проведении археологических раскопок в окрестностях Бискупца, на территории Варминско-Мазурского воеводства.

Первые две монеты обнаружили поисковики из любительской археологической ассоциации, которые обследовали исторический участок с помощью металлоискателей.

О своей находке они сообщили местным властям, так положено по закону. Далее раскопки провели археологи из Острудского музея. В общей сложности они раскопали более ста серебряных динариев, отчеканенных в IX веке правителями из легендарной династии Каролингов.

Археологи отмечают, что это вообще первый клад динариев Каролингов, найденный в Польше. Уникальным он является и в целом для Восточной Европы. По словам Лукаша Щепаньского, археолога из Острудского музея, всего было обнаружено 118 серебряных монет и их фрагментов. Они были отчеканены во времена правления императора Людовика Благочестивого (814-840 годы нашей эры) и короля Карла Лысого (840-877 годы нашей эры).

Ученые пока не могут объяснить происхождение столь большого клада эпохи Каролингов. В Восточной Европе ранее если и находили монеты, отчеканенные в Западной Европе, то это были единичные находки. Самый крупный "клад" до сих пор состоял всего из трех подобных динариев. Он был найден в Янове Поморском, на месте легендарного "торгового центра" викингов Трусо.

Фото: Dr. Karel Innemee / Nauka w Polsce
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Щепаньский также напомнил, что в этой части Европы в IX веке на землях, населенных прусскими племенами, преобладали арабские монеты. Они активно использовались в торговле, их называли чопперами.

Окрестности Бискупца в те времена были границей земель, занятых славянскими и прусскими племенами. Кто спрятал в лесной чаще богатый клад, остается загадкой. Археологи предположили, что здесь могло располагаться неизвестное поселение. Однако в ходе раскопок следов поселения IX века или хотя бы остатков кладбища найти не удалось.

Интересно, что два динария Людовика Благочестивого использовались в качестве кулонов. Польские археологи говорят, что эти артефакты теперь являются одними из древнейших предметов христианской религии, найденными в этой части Европы.

Ученые предполагают, что судьба клада может быть связана с викингами. В IX веке они устраивали набеги на Западную Европу, а в 845 году осадили Париж. Возможно, кто-то из викингов и привез с собой монеты Каролингов на территорию древней Пруссии, направляясь в Трусо, где у викингов был свой порт.

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